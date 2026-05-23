Как отдохнуть в Калининграде большой компанией с детьми: москвичи и уральцы рассказали, где бывали и чем угощались

Три семьи из разных городов вместе отдыхали в Калининградской области в майские праздники. Как туристы провели пять дней на побережье Балтики, «Клопс» рассказала москвичка Оксана.

Ссылка Фото: Светланы Мусанёвой

Три пары взрослых и четверо детей дружно ездили на экскурсии и посещали достопримечательности. Две семьи — из Москвы, ещё одна — из Екатеринбурга. Как призналась Оксана, «цель ставили посидеть у моря, подышать, увлечь детей — всё без напряга и гонки». Семья Оксаны уже четвёртый раз отдыхает в Калининградской области. К поездке подготовились основательно: четверым детям девяти, десяти и пяти лет заранее дали почитать книгу «Приключения мышонка Недо в Калининграде»: «Там достопримечательности описаны доступным языком, предложены квесты». Родители Ярика, Данилы, Веры и Романа опирались на ролики блогеров и впечатления уже побывавших в области друзей.

Две пары снимали апартаменты в Зеленоградске, третья отдыхала в отеле, но изучали область все вместе. Семье Оксаны, где подрастают мальчики-двойняшки, аренда двухкомнатной квартиры обошлась в 38 тысяч рублей за 5 ночей. Для них это оказался самый приемлемый вариант: «Иначе пришлось бы пару номеров снимать или заказывать дополнительные кровати. В квартире две комнаты и кухня, всё необходимое под рукой». По просьбе «Клопс» туристка подсчитала остальной бюджет пятидневного семейного отдыха: на питание в кафе и покупку продуктов ушло порядка 17 тысяч рублей, ещё столько же — на сувениры и развлечения.

День первый: обзорка по Калининграду Туристы заранее списались с местным гидом, который продумал маршруты по области почти на каждый день. Передвигались на микроавтобусе. «Очень удобный формат: где захотели — остановились, пообедали, проехали чуть дальше или, наоборот, сократили первоначальный план. Ориентировались на детей, сколько они успевали осилить. Если прогулка по району бывших немецких вилл сыновьям и дочкам далась с трудом, то экскурсию по национальному парку и побережью они приняли на ура: внимательно слушали рассказ гида, всем интересовались. И по бюджету такой семейной группой осматривать достопримечательности выгодно», — продолжила москвичка. Очень понравился гостям район калининградского порта: «Все были в восторге, увидели корабли, гавань — очень интересно. Труднодоступные места... Считаю, для таких впечатлений нужна отдельная экскурсия. Посмотрели на мосты: новый строящийся и старый двухъярусный. Друзей с Урала, которые впервые были в Калининграде, впечатлил Музей Мирового океана: они после обзорной на следующий день купили подробную экскурсию по территории и экспозициям. Остались очень довольны. Сказали, что в следующий раз возьмут аудиогид по определённым объектам, хочется углубленных подробностей».

День второй: лопатки — и залезть в воду Прогулку по национальному парку с профессионалом дружная компания заказала с учётом физических возможностей детей, то есть сокращённый вариант. «Воздух, природа... Поднялись на высоту Эфа. Дети были от леса в восторге. Когда увидели море и песок, то никакие экскурсии уже не нужны были. Самое большое счастье — лопатки и залезть в воду». День третий: праздничный, музейный Одна из семейных пар уехала гулять по Калининграду, а две других встретили 9 Мая в Зеленоградске. «На площади была полевая кухня, в небе — воздушное шоу, дети были в восторге. Посетили местный музей, с удовольствием рассматривали макеты старого курортного города, штурма Кёнигсберга и аэродрома, слушали рассказ харизматичного экскурсовода. Ради неё во второй приезд снова ходили смотреть экспозицию. Наши знакомые с дочками пошли в музей игрушки и пляжной моды, получили только положительные эмоции», — продолжила Оксана. В оставшиеся дни туристы неспешно наслаждались морскими закатами и бризами, отдыхом на побережье. У семьи из Москвы сложился ритуал в курортном Зеленоградске: пересчитать всех кошек, выпить кофе с крендельками, полакомиться карамелью, поиграть в уличные шахматы.

Оксана поделилась лайфхаком, как получить удовольствие от отдыха и не поругаться из-за несостыковок: «Не обижаться, если люди хотят побыть семьей или вдвоём, даже если наметили совместный план».

Фото: Оксана из Москва

О калининградской кухне Туристы впервые попробовали на Куршской косе «пироги с вороной»: «Очень своеобразные». Семейный топ прочно занимают блюда из рыбы. «Угорь, пеламида — всегда заказываем. Есть любимые рестораны и кафе, где нравится подача и приготовление блюд, оформление залов, посуда и обслуживание», — поделилась Оксана.

Фото: Оксана из Москва

О погоде, транспорте, ценах и калининградцах В день приезда в Калининградской области было прохладно. 9 мая туристов порадовала «шикарная погода, а в день отъезда — просто изумительная». Оксана отметила: местные жители приветливы и доброжелательны. Есть моменты, которые радуют или удивляют: вождение у калининградских водителей «очень спокойное, с соблюдением правил и скоростных режимов»; хорошо работает общественный транспорт между городами; есть продуманный механизм аренды машин, но большие сложности с парковками в Калининграде и на курортах; цены на продукты и в ресторанах не сильно отличаются от Москвы и Урала; «Дороги и поля ровненькие, упорядоченные, везде чисто и опрятно». «Чего уже не увидишь в центральной России и Сибири — стада коров. Это осталось только в воспоминаниях из детства. Сколько приезжаем в Калининград, уже по дороге из аэропорта наблюдаем такие картины. Здорово, что развивается животноводство. Покупая местную молочную продукцию, ещё в первый приезд отметили, что она вкусная и свежая».

Удивило, что много переехавших из других регионов. Едут ради климата, в тишину, к морю. Говорят, перепады атмосферного давления здесь меньше».

Фото: Оксана из Москва

Оксана рассказала, что регион теперь в любимчиках: «Обязательно будем планировать ещё поездки по замкам, где не были пока. Больше закладывать дней на поездку, проводить время на побережье. Балтика, которая шумит, — это не Чёрное море и не Средиземное. Она суровая, но представляет собой что-то волшебное. Особенно в солнечный день, когда ярко-синее небо, песок прогревается и бриз от воды, воздух вкуснейший. Можем бесконечно проводить время на пляже, копаться в песке, пересыпать в руках, гулять по берегу со стаканчиком вкуснейшего кофе. Наверное, это одни из лучших моментов в поездке».