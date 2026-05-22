Калининград попал в десятку популярных направлений для автотуризма в мае

Калининград попал в десятку российских популярных направлений для автотуризма в мае. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на пятое место списка. Туристы приезжают в регион на 4 дня. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,2 тыс. рублей.

На первом месте  Санкт-Петербург с 10% бронирований в мае. На втором месте Москва, а на третьем — Казань (9% и 6 % соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
  2. Москва, Московская область — 3 ночи;
  3. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  5. Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
  6. Сочи, Краснодарский край — 6 ночей;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
  8. Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
  9. Ялта, Крым — 6 ночей;
  10. Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей.

