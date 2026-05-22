Калининград попал в десятку популярных направлений для автотуризма в мае

Калининград попал в десятку российских популярных направлений для автотуризма в мае. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Областной центр попал на пятое место списка. Туристы приезжают в регион на 4 дня. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,2 тыс. рублей.
На первом месте Санкт-Петербург с 10% бронирований в мае. На втором месте Москва, а на третьем — Казань (9% и 6 % соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
- Москва, Московская область — 3 ночи;
- Казань, Татарстан — 3 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 6 ночей;
- Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
- Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
- Ялта, Крым — 6 ночей;
- Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей.
