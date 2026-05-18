Калининград превращается в спальник, который будет обслуживать туризм — эксперт

Калининград превращается в город, который занят лишь обслуживанием туристов. Такое мнение в эфире видеопроекта «Дом Советов» высказал российский урбанист, эксперт по комплексному развитию территорий Святослав Мурунов.

По его словам, развитие города связано со множеством противоречий.

«Например, ситуация с транспортом, она очень сложная, — отметил эксперт. — Потому что, с одной стороны, чтобы связывать новые районы, нужно больше транспортных маршрутов, чтобы больше транспортных маршрутов, нужна хорошая дорожная сеть плюс хороший дорожный парк, ну и так далее. И это все упирается в то, что нужно принимать длительные программы, заниматься лизингом, транспортным моделированием, делать это с опережением, а не потом. Второе, что нужно, конечно же, — влиять на качество жилых проектов, потому что Калининград сейчас развивается, на мой взгляд, в очень плохую сферу. То есть он становится таким спальником, который будет обслуживать туризм. Я всегда говорю, что туризму не нужны инженеры, и это очень такой опасный способ и лёгкий способ развития города, который делает его очень сильно зависимым от одной отрасли».