Калининград попал в десятку популярных направлений для любителей путешествовать в одиночестве

  Туризм
Калининград попал в десятку российских популярных направлений для любителей путешествовать в одиночестве. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на седьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 2,9 тыс. рублей.

На первом месте оказалась Москва с  14% одиночных бронирований мая. На втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (12% и 10% соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 6 ночей;
  4. Ялта, Крым — 8 ночей;
  5. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  6. Анапа, Краснодарский край — 7 ночей
  7. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  8. Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
  9. Алушта, Крым — 6 ночей;
  10. Севастополь, Крым — 5 ночей.

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в мае.

