Калининград попал в десятку популярных направлений для любителей путешествовать в одиночестве

Калининград попал в десятку российских популярных направлений для любителей путешествовать в одиночестве. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Областной центр попал на седьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 2,9 тыс. рублей.
На первом месте оказалась Москва с 14% одиночных бронирований мая. На втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (12% и 10% соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи;
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 6 ночей;
- Ялта, Крым — 8 ночей;
- Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
- Анапа, Краснодарский край — 7 ночей
- Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
- Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
- Алушта, Крым — 6 ночей;
- Севастополь, Крым — 5 ночей.
Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в мае.