В Калининграде бизнес пытается зарабатывать на мифах о Кёнигсберге — эксперт

В Калининграде предприниматели стремятся монетизировать мифы, которые сложились вокруг Кёнигсберга, а потом и Калининграда. Об этом в интервью журналу «Королевские ворота» заявила сотрудник научно-экспозиционного отдела Калининградского музея изобразительных искусств Лада Сыроватко.

«Один мой знакомый как-то сказал, что Кёнигсберг был провинциальным и малоинтересным для путешественников городом, перевалочным пограничным пунктом, Калининград, в сущности, такой же. Но соединение чужого запретного прошлого, советского настоящего и мечты о невероятном городе будущего породило мифический и мистический «город К.» Такой же миф имеет разве что Санкт-Петербург, который и задумывался его «строителем чудотворным» как город-символ, город-миф, Четвёртый Рим. И вот этот миф местный бизнес, прежде всего туристический, стремится монетизировать», — считает специалист.

По словам эксперта, ввезти в Калининградскую область предметы искусства и антиквариата крайне сложно, вывезти — почти невозможно.

«Этим пользуются некоторые локальные продавцы, каким-то образом всё же находящие каналы. Турист хочет увезти частичку «местного колорита», и ему говорят: вот чашечка, из неё в 1940-м пили кофе в Кёнигсберге. А чашечка, вполне вероятно, в Кёнигсберге и не бывала, куплена на европейском блошином рынке за бесценок», — привела пример Лада Сыроватко.