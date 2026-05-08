09:42

Разделить всё самое лучшее с друзьями: Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в мае

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха компаниями в мае. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на восьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 4 дня. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 6  тыс. рублей.

На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Казань и Сочи (по 6%), третье заняла Москва (5%).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
  2. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 4 ночи;
  4. Москва, Московская область — 3 ночи;
  5. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  6. Ялта, Крым — 4 ночи;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
  8. Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
  9. Геленджик, Краснодарский край — 4 ночи;
  10. Судак, Крым — 3 ночи.

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в мае.

