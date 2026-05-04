Ермак назвал три отеля, которые откроются в Калининградской области к началу туристического сезона

К наступающему курортному сезону на калининградском взморье и востоке области откроются новые гостиницы. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в понедельник, 4 мая, в ходе оперативного совещания областного правительства.

«В области открываются новые средства размещения, в частности, глэмпинги и кэмпинги, которые мы активно поддерживаем через программу единой субсидии и через программу развития модульных средств размещения, — сообщил Андрей Ермак. — Также целый ряд крупных отелей — по калининградским меркам, я имею в виду — в этом году уже начнут принимать гостей. Это «Дом звёздного неба» в Зеленоградске на 50 номеров. Техническое открытие произошло на майских праздниках, и после 9 мая они уже будут работать в полном порядке. Это отель «Франц Лефорт» в Черняховске на 34 номера. Тоже очень приятно, что на востоке области открываются большие коллективные средства размещения. Отель «Армерия» на Куршской косе — 37 номеров, это тоже очень хорошая поддержка, потому что на косе всего десять отелей на сегодняшний момент работают с достаточно небольшим номерным фондом».