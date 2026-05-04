Калининградские власти намерены ещё в самолёте и поезде завлекать туристов на восток области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области необходимо активнее привлекать туристов на восток региона. Это позволит оживить экономику районов и снять избыточную нагрузку на приморские территории. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании регионального правительства.

«Я ещё раз обращаю внимание на то, что нужно вести распределение туристических потоков не только на приморские муниципалитеты, но и на восток, — отметил глава региона. — Это в том числе и финансирование со стороны туристов, которые привезут деньги непосредственно в эти муниципалитеты».

Губернатор подчеркнул, что туристов необходимо заранее, ещё в самолёте или поезде, информировать, какие объекты есть на востоке области.

«Потому что у нас традиционно приезжают все на море, посещают Куршскую косу. Это понятно, это наша основная достопримечательность и наше богатство, которое мы бережём. Но надо смотреть ещё и на другие направления», — заявил Беспрозванных.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак доложил, что уже делается для решения этой задачи.

«У нас в этом году выделено более 100 миллионов рублей — по сравнению с 2025 годом увеличение существенно, что позволило нам запланировать к созданию целый ряд объектов именно на востоке области. Понятно, летом в основном все — и туристические потоки, и жители основных агломераций — едут, естественно, в прибрежные муниципалитеты, в приморские муниципалитеты. А наша задача, которую вы сформулировали, всё-таки увезти их на восток области. Тем более, что основное количество достопримечательностей сосредоточено у нас как раз-таки на востоке области, а не на побережье. Поэтому основная идея как раз-таки поддерживать муниципалитеты востока через программу отдыха и рекреации», — отметил глава ведомства, обращаясь к губернатору.

Андрей Ермак рассказал о там, что уже реализовано на востоке региона: «Я бы хотел отметить интересный проект в Гусеве — это сквер первым переселенцам, который в конце августа будет открыт. Опять же, Черняховск — хороший проект, тем более в контексте того, что Черняховск сейчас борется за звание столицы «Серебряного ожерелья». Ну и целый ряд муниципалитетов тоже активно себя проявили в рамках проекта развития отдыха и рекреации. И мы уверены, что все проекты будут успешно завершены».

Глава министерства по культуре и туризму рассказал также об открытии новых культурно-туристических пространств на территории замков: «Замок Нойхаузен уже открыт, и, кстати, один из концертов фестиваля «Кантата» будет проведен в замке уже в этом году. Мы тоже рассчитываем, что в начале июня откроет полностью свои двери замок Прейсиш-Эйлау, и это будет ещё один интересный объект в Багратионовске. Ну и замок Рагнит — мы ожидаем, что в августе он будет тоже открыт. В самый пик сезона можно будет посмотреть полностью объект так, как его задумывали инвесторы».