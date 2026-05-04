Посуточная аренда квартир становится у туристов популярнее гостиниц — Ермак

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области отели вынуждены конкурировать за туристов с частными апартаментами, где цены значительно ниже, а сервис зачастую не уступает гостиничному. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, выступая в понедельник, 4 мая, на оперативном совещании областного правительства.

Глава ведомства подчеркнул, что цены на номера остались практически на уровне 2025 года. На слайде участники совещания могли видеть, что стоимость одной ночи в отеле классом 2 звезды в июне составила 9 600 рублей, тогда как сутки в квартире — от 3 950 до 6 050 рублей.

«Сейчас посуточная аренда квартир — это практически тот же самый отель, — заметил Андрей Ермак. — Как правило, там предоставляются сервисы уборки, отельные смены белья, смена полотенец и так далее. Поэтому здесь существует определённый дисбаланс в сторону, конечно, роста популярности посуточной аренды квартир. Коллеги-отельеры должны принимать это во внимание и понимать, что если у них не будет соответствующей корректировки цены, то, скорее всего, выбор будет делаться в пользу квартир. Тем более, что эти квартиры сейчас официально регистрируются, они официально платят налоги. То есть управляющие компании являются такими достаточно уже белыми участниками рынка».