Калининградские власти спрогнозировали, насколько вырастет туристический поток в 2026 году

В Калининградской области в 2026 году ожидается прирост туристического потока по сравнению с 2025-м. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, выступая на оперативном совещании областного правительства.

«Сезон 2026 года обещает быть максимально насыщенным, — подчеркнул он. — Если говорить о главных цифрах, то мы ждём прирост туристического потока примерно на уровне 7%. Глубина бронирования увеличилась, и мы видим тенденцию, что люди начинали бронировать коллективные средства размещения ранее, чем это было в прошлом году».