Туристы стали реже останавливаться в отелях Калининграда, а Балтийск показал стремительный рост

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

По итогам 2025 года туристический поток в гостиницы, хостелы и санатории Калининградской области продемонстрировал отрицательную динамику. По данным Калининградстата, общее количество постояльцев гостиниц и санаториев составило 929,4 тыс. человек, что на 78,4 тыс. меньше, чем годом ранее (-7,8%).

Снижение спроса отразилось и на ключевых операционных показателях отрасли. Коэффициент использования номерного фонда сократился до 0,4 против 0,46 в 2024 году. Несмотря на это, регион сохраняет лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по эффективности загрузки средств размещения.

Наибольшая доля гостей традиционно приходится на Калининград — 43,3% от общего числа туристов. При этом именно областной центр продемонстрировал наиболее заметное снижение турпотока — на 19,1% в годовом выражении.

Второе место занимает Зеленоградск с долей 25,1%, где, напротив, зафиксирован рост числа гостей на 5,8%. Светлогорск удерживает третью позицию (15,2%), продемонстрировав незначительное снижение на 0,6%. Наиболее высокие темпы прироста показал Балтийск (+23,8%), однако его вклад в общий поток остаётся ограниченным — 1,9%.

Анализ демографической структуры показывает, что основную аудиторию формируют туристы в возрасте 18–54 лет (69,2%). Доля детей составляет 12,4%, а людей старше 55 лет — 18,4%.

70,7% гостей приезжают на отдых; деловые поездки формируют 8,7% спроса, медицинский туризм — 6,6%, прочие цели — 14%.

Число ночёвок сократилось на 1,7% по сравнению с 2024 годом. Преобладают краткосрочные поездки:

74% гостей останавливаются на 1–4 дня, на 5–7 ночей приезжают 12%, на 8–14 суток — 6,6%, 15–28 ночей — 4,1%.

А что с иностранцами?

В 2025 году регион посетили 45,7 тыс. иностранцев, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Основной поток сформирован гражданами Узбекистана (19,3%) и Германии (16,6%), далее следуют:

Беларусь – 13,5%, Китай – 6,2%, Таджикистан – 5,2%, Казахстан – 3,1%, Индия – 2,7%, Латвия – 2,6%, Литва – 2,5%, Польша – 2%.

33,6% гостей из-за рубежа находились в регионе 29 дней и более. Значительная доля (41,9%) выбирает бюджетные форматы размещения, включая хостелы. В структуре целей визита преобладает отдых (43%), однако заметную долю занимают и иные причины поездок (27,5%).