10:38

Туристы стали реже останавливаться в отелях Калининграда, а Балтийск показал стремительный рост

  1. Туризм
Автор:
Туристы стали реже останавливаться в отелях Калининграда, а Балтийск показал стремительный рост - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

По итогам 2025 года туристический поток в гостиницы, хостелы и санатории Калининградской области продемонстрировал отрицательную динамику. По данным Калининградстата, общее количество постояльцев гостиниц и санаториев составило 929,4 тыс. человек, что на 78,4 тыс. меньше, чем годом ранее (-7,8%). 

Снижение спроса отразилось и на ключевых операционных показателях отрасли. Коэффициент использования номерного фонда сократился до 0,4 против 0,46 в 2024 году. Несмотря на это, регион сохраняет лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по эффективности загрузки средств размещения.

Наибольшая доля гостей традиционно приходится на Калининград — 43,3% от общего числа туристов. При этом именно областной центр продемонстрировал наиболее заметное снижение турпотока — на 19,1% в годовом выражении.

Второе место занимает Зеленоградск с долей 25,1%, где, напротив, зафиксирован рост числа гостей на 5,8%. Светлогорск удерживает третью позицию (15,2%), продемонстрировав незначительное снижение на 0,6%. Наиболее высокие темпы прироста показал Балтийск (+23,8%), однако его вклад в общий поток остаётся ограниченным — 1,9%.

Анализ демографической структуры показывает, что основную аудиторию формируют туристы в возрасте 18–54 лет (69,2%). Доля детей составляет 12,4%, а людей старше 55 лет — 18,4%.

  1. 70,7% гостей приезжают на отдых; 
  2. деловые поездки формируют 8,7% спроса, 
  3. медицинский туризм — 6,6%, 
  4. прочие цели — 14%. 

Число ночёвок сократилось на 1,7% по сравнению с 2024 годом. Преобладают краткосрочные поездки: 

  1. 74% гостей останавливаются на 1–4 дня, 
  2. на 5–7 ночей приезжают 12%, 
  3. на 8–14 суток — 6,6%, 
  4. 15–28 ночей — 4,1%.

А что с иностранцами?

В 2025 году регион посетили 45,7 тыс. иностранцев, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Основной поток сформирован гражданами Узбекистана (19,3%) и Германии (16,6%), далее следуют: 

  1. Беларусь – 13,5%,
  2. Китай – 6,2%, 
  3. Таджикистан – 5,2%, 
  4. Казахстан – 3,1%,
  5. Индия – 2,7%,
  6. Латвия – 2,6%,
  7. Литва – 2,5%,
  8. Польша – 2%.

33,6% гостей из-за рубежа находились в регионе 29 дней и более. Значительная доля (41,9%) выбирает бюджетные форматы размещения, включая хостелы. В структуре целей визита преобладает отдых (43%), однако заметную долю занимают и иные причины поездок (27,5%).

В Калининградской области в 2025 году стало на 38 гостиниц больше, совокупная выручка выросла на 14,8%.

4 886
Аналитика