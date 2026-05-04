В Калининградской области стали строить больше гостиниц, а выручка от размещения туристов выросла

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2025 году рынок средств размещения Калининградской области продемонстрировал уверенный рост по ключевым показателям. По данным Калининградстата, количество объектов увеличилось на 38 единиц, или на 9,7% в годовом выражении, достигнув 431.

Существенный вклад в динамику внесло наращивание номерного фонда. За год его ёмкость увеличилась на 3 437 мест (+13%). Введено 630 новых номеров против 422 годом ранее. Аналитики связывают это с ускорением темпов ввода новых объектов и ростом инвестиционной активности в отрасли.

Больше всего строят в Калининграде, где введено восемь гостиниц. Значительный прирост также отмечен в Гурьевске (пять объектов) и Балтийске (четыре). В курортных муниципалитетах — Светлогорске, Зеленоградске и Янтарном — построено по три гостиницы, в Пионерском — одна.

По объёму номерного фонда (29,8 тыс. мест) регион занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Структура рынка остаётся сбалансированной: гостиницы формируют 68,4% всех средств размещения, организации отдыха — 27,2%, санатории и пансионаты — 4,4%.

Финансовые показатели отрасли также демонстрируют положительную динамику. Совокупная выручка гостиниц и санаториев в 2025-м составила 15,4 млрд рублей, увеличившись на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. Основной объём доходов формируют гостиницы (75,4%), тогда как на организации отдыха приходится 18%, на санаторно-курортный сегмент — 6,6%.

Наибольшую эффективность по выручке на одного отдыхающего демонстрируют санатории и пансионаты — 39 тыс. рублей, что существенно превышает показатели гостиниц (14,7 тыс. рублей) и иных объектов размещения (14,5 тыс. рублей). Это отражает специфику спроса на санатории, где более длительное пребывание и высокий средний чек.

Средний доход от размещения одного гостя в регионе достиг 16,53 тыс. рублей. Этот показатель превышает среднероссийский уровень на 19,6%, по СЗФО — на 13%. По этому параметру Калининградская область практически сравнялась с Санкт-Петербургом (16,58 тыс. рублей).

Вместе с тем динамика сопутствующих сегментов выглядит более сдержанной: индекс физического объёма услуг туристических агентств, туроператоров и сервисов бронирования увеличился лишь на 2,3% к 2024 году. Это может указывать на более умеренные темпы роста спроса на организованные турпоездки по сравнению с развитием инфраструктуры.

В целом, по итогам 2025 года рынок размещения Калининградской области активно расширялся, а его финансовые показатели росли. Это формирует основу для дальнейшего развития отрасли, считают эксперты.