Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в мае

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха с детьми в мае. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на восьмое место списка. Любители природы приезжают в регион на 4 дня. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 3,9 тыс. рублей.

На первом месте Санкт-Петербург, собравший 12% всех бронирований с детьми. На втором месте Сочи, на третьем Москва (9% и 7% соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
  2. Сочи, Краснодарский край — 6 ночей;
  3. Москва, Московская область — 3 ночи;
  4. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  5. Ялта, Крым — 6 ночей;
  6. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
  8. Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
  9. Анапа, Краснодарский край — 5 ночей;
  10. Геленджик, Краснодарский край — 5 ночей.

Калининград ранее попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха рядом с лесом или парком.

