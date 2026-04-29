Калининград попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха рядом с лесом или парком

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для апрельского отдыха рядом с лесом или парком. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на восьмое место списка. Любители природы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 3,8 тыс. рублей.

На первом месте среди таких направлений оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований рядом с парками в апреле. На втором месте Москва, а на третьем — Сочи, за которой бронирований жилья рядом с парком или лесом (10% и 8% бронирований соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи;
  2. Москва, Московская область — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 4 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  5. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  6. Ялта, Крым — 4 ночи;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей;
  8. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  9. Геленджик, Краснодарский край — 4 ночи;
  10. Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей.

