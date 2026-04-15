Калининград попал в десятку популярных направлений для путешествий с питомцами в апреле

Калининград попал в десятку популярных направлений для поездок с питомцами в апреле. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Областной центр занял десятое место списка. В Калининграде туристы жильё бронируют в среднем на 4 ночи. Сутки аренды обходятся в 3,8 тыс. рублей. 

На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 13%  бронирований с питомцами. На втором месте  Москва, а на третьем — Сочи (9% и 6% бронирований соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи;
  2. Москва, Московская область — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 4 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  5. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  6. Ялта, Крым — 4 ночи;
  7. Геленджик, Краснодарский край — 3 ночи;
  8. Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
  9. Севастополь, Крым — 3 ночи;
  10. Калининград, Калининградская область — 4 ночи.

Калининград попал в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий по России в апреле 2026 года.

