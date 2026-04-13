Туристы поехали в Калининград поодиночке: город вошёл в рейтинг самых популярных апрельских направлений

Калининград попал в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий по России в апреле 2026 года. Об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом бронирования жилья ТВИЛ.РУ.

Первое место в рейтинге заняла Москва: на неё пришлось 17% всех одиночных бронирований, следом идут Санкт-Петербург (14%) и Сочи (6%). Калининград оказался на шестой строчке списка. По данным сервиса, соло-путешественники обычно останавливаются в городе на четыре ночи.

В топ-10 также вошли Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Кисловодск и Волгоград. Исследование подготовили к Дню общения с духом безмятежности, который отмечают 13 апреля.