Калининград попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха компаниями

Калининград попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха компаниями. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». 

Областной центр занял седьмое место списка. Туристы любят проводить в Калининграде 4 дня. Сутки брони жилья обходятся в среднем в 5,2 тыс. рублей. 

На первом месте оказался Санкт-Петербург  с 11%  бронирований компаниями. Второе место делят Москва и Казань, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте  Сочи, город, за которым 5% бронирований компаниями в апреле.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
  2. Москва, Московская область — 3 ночи;
  3. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  4. Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
  5. Ялта, Крым — 4 ночи;
  6. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  7. Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
  8. Пятигорск, Ставропольский край — 4 ночи;
  9. Нижний Новгород, Нижегородская область — 3 ночи;
  10. Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей.

Калининградская область вошла в топ-5 направлений для летнего отдыха.

