Зеленоградск и Светлогорск попали в десятку популярных направлений для весеннего отдыха в малых городах

Зеленоградск и Светлогорск попали в десятку популярных направлений для отдыха в малых городах весной. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» в четверг, 9 апреля.
Самым популярным малым городом стала Алушта, собравшая 13% всех весенних броней в малых городах. На втором месте оказался Зеленоградск, а на третьем — тоже крымский курорт, Судак (11% и 8% бронирований соответственно). Светлогорск замыкает пятёрку лидеров.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Алушта, Крым — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
- Зеленоградск, Калининградская область — 3 ночи;
- Судак, Крым — 3 ночи;
- Суздаль, Владимирская область — 2 ночи;
- Светлогорск, Калининградская область — 4 ночи;
- Кировск, Мурманская область — 6 ночей;
- Железноводск, Ставропольский край — 6 ночей;
- Горячий Ключ, Краснодарский край — 3 ночи;
- Алупка, Крым — 4 ночи;
- Сортавала, Карелия — 2 ночи.
Калининград и Зеленоградск вошли в число городов России с самыми комфортными и чистыми отелями.