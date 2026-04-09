Зеленоградск и Светлогорск попали в десятку популярных направлений для весеннего отдыха в малых городах

Зеленоградск и Светлогорск попали в десятку популярных направлений для отдыха в малых городах весной. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» в четверг, 9 апреля. 

Самым популярным малым городом стала Алушта, собравшая 13% всех весенних броней в малых городах. На втором месте оказался Зеленоградск, а на третьем — тоже крымский курорт, Судак (11% и 8% бронирований соответственно). Светлогорск замыкает пятёрку лидеров. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Алушта, Крым — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
  2. Зеленоградск,  Калининградская область — 3 ночи;
  3. Судак, Крым — 3 ночи;
  4. Суздаль, Владимирская область — 2 ночи;
  5. Светлогорск,  Калининградская область — 4 ночи;
  6. Кировск, Мурманская область — 6 ночей;
  7. Железноводск, Ставропольский край — 6 ночей;
  8. Горячий Ключ, Краснодарский край — 3 ночи;
  9. Алупка, Крым — 4 ночи;
  10. Сортавала, Карелия — 2 ночи.

Калининград и Зеленоградск вошли в число городов России с самыми комфортными и чистыми отелями.

