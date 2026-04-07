Калининград и Зеленоградск вошли в число городов России с самыми комфортными и чистыми отелями

Калининград и Зеленоградск попали в десятку российских городов, где туристы чаще всего хвалят отели за чистоту и удобство номеров. Об этом со ссылкой на аналитиков OneTwoTrip, изучивших 12 тысяч отзывов о двух тысячах гостиниц, пишут «Известия».

Калининград оказался на пятом месте рейтинга, набрав 58%. В отзывах гости чаще всего отмечали свежий ремонт, уборку по графику, удобные матрасы, туалетные принадлежности в ванных комнатах и всё необходимое для проживания. Зеленоградск занял девятую строчку с результатом 54%.

Лидером рейтинга стала Махачкала: там в 64% отзывов гости положительно оценили оснащение номеров, свежий ремонт, комфортные кровати и порядок в гостиницах. Второе место заняла Тверь с показателем 63%, третье — Мурманск, набравший 62%. На строчку Калининград обогнал Владимир, который получил 60% положительных отзывов. В десятку также попали Красная Поляна (57%), Смоленск (56%), Псков (55%) и Казань (50%).