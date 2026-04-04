Туристов с Крайнего Севера в Калининграде удивили деревья с зелёными шариками, мороженое с рыбой и янтарные тараканы

Ссылка Три подруги впервые провели недельный отдых в середине марта в российской Прибалтике и увезли с собой море эмоций. Что удивило, какие блюда попробовали и что приобрели на память, «Клопс» рассказала одна из жительниц Крайнего Севера, воспитательница детского сада Анна.

Ксения, Лариса и Анна прилетели прямым рейсом из Архангельска 14 марта. Путешественницы сняли квартиру в многоэтажке недалеко от Южного вокзала, наметили маршрут и каждый день самостоятельно открывали что-то новое. В личном топе — Зеленоградск, «самый приятный город для прогулок кошатников».

Море, муралы и фигурки с кошками создали «отдыхательный настрой», а запах кофе и кренделей усилили впечатление: «Гулять по городу, в котором столько различных деталей и нюансов — самый простой туристический квест, главное, чтобы погода не подвела». Удивили путешественниц местные музеи, где обыгрывается не только тема домашних питомцев, но и бытового мусора. «Стали детьми: побывали в ленточном лабиринте и из зеркал, кидали волейбольные шарики из мусора в корзину. Не представляли, какие мысли можно воплотить в старых жестяных банках или пакетах. Прикольные работы, но точно с важным смыслом. Такое должно быть в каждом городе: из бумажки и пластмассы создаются шедевры, развиваются творческие качества. Подсмотрела идеи для занятий с воспитанниками в садике».

В Калининградском зоопарке подруги отметили ухоженность и разнообразие видов: «Многие животные были в свободных вольерах на улице, можно было наблюдать практически в свободной среде, в свободном передвижении и играх. Позавидовала калининградцам».

Мартовский Светлогорск предстал перед туристками «приятным городком с елями и соснами, сказочными уличными поделками и экспонатами на стенах и под ногами», но разочаровал неработающей канатной дорогой и отсутствием информации об этом в интернете. Здесь же северодвинки прочувствовали силу местного бриза. «Климат на Балтике очень переменчивый: утром — морозно, днём — жара, заходили в музей в солнце, вышли в пасмурную погоду и резкий минус. От нашего края вроде бы несильно отличается, но ветра у вас холоднее. Зато увидели раннюю весну. У нас всё только начинается, слякоть, в Калининграде же кругом сухой асфальт и можно спокойно передвигаться в кроссовках», — рассказали путешественницы. Подруги обратили внимание на «живые шары» и узнали про омелу — полупаразитический вечнозелёный кустарник. Удивились и «дереву со свечками» — сумаху. Порадовались многочисленным подснежникам в палисадниках: «У нас такой красоты нет». «На Крайнем Севере большинство деревьев — тополя и берёзы. Первые быстро растут: во время постройки города нужно было озеленение. Вокруг леса и болота, на которых собираем клюкву, бруснику, чернику и знаменитую морошку. Запах у нашего Белого моря другой. На острове Ягры есть подобие вашей Куршской косы: песчаный берег и множество сосен, куда приезжают покормить белочек», — рассказала Анна. Она поделилась историческим фактом: в августе 1553 года неподалёку пришвартовался корабль под командованием капитана Ричарда Ченслера. Англичане назвали остров Розовым из-за зарослей цветущего шиповника.

На концерты и театры не хватило времени. Туристки советуют заранее просматривать афиши на сайтах, а билеты в Музей Мирового океана покупать заранее. В Королевских воротах узнали о сотрудничестве со специалистами из Архангельска по восстановлению архитектуры в Калининграде: «Хочу отметить музейных сотрудников: с радушием и на позитиве всё объяснили, помогли с фотосессией». Музеи в сохранившихся фортах удивили толстыми стенами и готическими сводами. «Узнали о ночной перине Кёнигсберга и двенадцати основных сооружениях фортового пояса. Такого раньше нигде не видели», — поделилась Анна. Янтарный оркестр из тараканов насмешил, а удивительные украшения из солнечного камня и инклюзы привели в восторг.

Северодви́нки часто прятались от ветра и холода в кафе, попробовали разные вкусности: «Опирались на ролики и отзывы других туристов». Понравились знаменитые булочки и крендели с миндалём, настойки, блюда с рыбой. В одном из ресторанов на побережье гостей научили, как правильно заправлять строганину из пеламиды, в другом — проникнуться азотным пивом, которое отличается кремовой текстурой и густой пеной. Больше всего удивил необычный вкус мороженого. «Из свежих белых грибов, огурца, красной рыбы, различных сыров... Цена за шарик составила 190 рублей, но того стоит. Попробовали в Калининграде устрицы и гребешки, жалко, не успели на морских ежей. Поэтому совет: звонить заранее в ресторан и узнавать, есть ли в наличии тот или иной продукт. Отмечу вкусный запечённый марципан, который стоит попробовать», — поделилась Анна.

Анне и подругам калининградцы запомнились доброжелательными и общительными: «Рассказали многое, что не нашли в интернете, за что огромное спасибо». Бюджет поездки из Архангельска в Калининград получился следующим: аренда жилья на 6 ночей — 15 000 рублей на троих;

авиабилеты туда и обратно — 15 000 на человека;

сувениры — 3-4 тысячи на человека: «С ручной кладью много не наберёшь»;

«В целом на одного человека получилось более 50 тысяч рублей. При этом ни в чём себе не отказывали», — подытожила гостья.