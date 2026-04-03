Пионерский попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в апреле

Пионерский попал в десятку популярных российских направлений для длительного отдыха в апреле. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Курорт Калининградской области попал на четвёртое место списка. В Пионерском туристы проводят около недели. Сутки в отеле обходятся в среднем в 4,5 тыс. рублей. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Ейск, Краснодарский край — средняя продолжительность поездки составляет 10 ночей;
  2. Железноводск, Ставропольский край — 9 ночей;
  3. Евпатория, Крым — 9 ночей;
  4. Курган, Курганская область — 8 ночей;
  5. Пионерский, Калининградская область — 7 ночей;
  6. Ессентуки, Ставропольский край — 7 ночей;
  7. Адлер, Краснодарский край — 7 ночей;
  8. Кировск, Мурманская область — 6 ночей;
  9. Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
  10. Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей.

Калининград вошёл в список доступных направлений для отдыха на море в майские праздники.

