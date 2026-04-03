Пионерский попал в десятку популярных направлений для длительного отдыха в апреле

Пионерский попал в десятку популярных российских направлений для длительного отдыха в апреле. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Курорт Калининградской области попал на четвёртое место списка. В Пионерском туристы проводят около недели. Сутки в отеле обходятся в среднем в 4,5 тыс. рублей.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Ейск, Краснодарский край — средняя продолжительность поездки составляет 10 ночей;
- Железноводск, Ставропольский край — 9 ночей;
- Евпатория, Крым — 9 ночей;
- Курган, Курганская область — 8 ночей;
- Пионерский, Калининградская область — 7 ночей;
- Ессентуки, Ставропольский край — 7 ночей;
- Адлер, Краснодарский край — 7 ночей;
- Кировск, Мурманская область — 6 ночей;
- Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
- Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей.
