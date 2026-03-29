Сибирячка влюбилась в Калининград с первого взгляда, перевезла сюда большую семью и стала рисовать старые дома (фото)

После окончания в родном Кемерове художественно-графического отделения педагогического колледжа Лидия Тычкина получила высшее образование по специальности «дизайнер интерьера». Как часто бывает, после вуза работала не по диплому — в сфере торговли. На годы отложила занятия творчеством.

«Любой сибиряк каждую долгую зиму мечтает переехать. Правда, большинство переезжает «на диване». Ничто нас с мужем не вдохновляло, и вдруг в марте 2020 года решились на поездку в Калининград. Оставили дочерей с родителями и полетели. Попали в самую пандемию, боялись даже в автобус заходить. При этом возникло ощущение своего, родного».

Ребёнком Лидия «служила» вместе с отцом-офицером в Эстонии, Литве и Германии. Калининградская природа напомнила детство: дубы и клёны, которых нет в Сибири, красный кирпич и запах «сырой казармы» в домах и кирхах.

Вернувшись домой, супруги быстро приняли решение о переезде. Уже через полгода большая семья купила жильё на Балтике — по видеоролику онлайн.

«Впервые в жизни так чего-то захотела, чтобы вопреки всем обстоятельствам добиться желаемого. Забрали из Кемерова всех родных — маму и родителей мужа», — сибирячка до сих пор удивляется семейному безрассудству.

Новые калининградцы приобрели жильё в Центральном районе. С прогулок по Красносельской, проспекту Мира и прилегающим улицам начали знакомство с городом.

Семья активно путешествовала по области, каждые выходные отправляясь в тот или иной город или посёлок. Лидия даже пошла на вечерние курсы экскурсоводов, чтобы получить недостающую информацию.

«Тем, кто здесь родился, наверное, в школе вдалбливали про растения, рельефы, названия немецких городов, историю. У нас просто живой интерес ко всему, что окружает».