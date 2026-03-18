Жители Калининградской области стали чаще путешествовать по региону — аналитики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители Калининградской области стали заметно чаще путешествовать внутри региона. С начала 2026 года количество бронирований отелей и апартаментов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Средняя стоимость ночи в таких поездках составляет 5 890 рублей. Наибольшая доля бронирований приходится на Калининград — 42%. В среднем ночь в городе обходится в 4 000 рублей. Среди других популярных направлений — Зеленоградск (25% бронирований, 6 730 рублей за ночь) и Светлогорск (16%, 6 690 рублей).

Чаще всего жители региона выбирают гостиницы — на них приходится 54% всех бронирований. Средняя стоимость проживания в отелях составляет 7 150 рублей за ночь. Наиболее востребованы трёхзвёздочные гостиницы (34% бронирований, 5 670 рублей за ночь), а также отели без категории — на них приходится 31% заказов при средней цене 4 050 рублей.

Как отмечают аналитики, чаще всего жители области бронируют размещение на двоих и на две ночи. Это может свидетельствовать о популярности коротких поездок на выходные. Большинство пользователей — 76% — оплачивают поездки сразу полностью. Остальные 24% выбирают гибкие способы оплаты, включая оплату частями.

В целом Калининградская область вошла в десятку регионов по числу бронирований на 2026 год — на неё приходится около 2% от общего объёма.