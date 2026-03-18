Калининград попал в десятку популярных направлений для одиночных поездок в марте

Калининград попал в десятку популярных направлений для одиночных поездок в марте. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Столица региона оказалась на 6 месте списка. В среднем туристы проводят в Калининграде 4 дня. Снять жильё можно за 2,9 тыс. рублей за сутки. 

На первом месте оказалась Москва, за ней 20%  одиночных бронирований марта.  На втором месте Санкт-Петербург , а на третьем —  Сочи (14% и 6% одиночных бронирований в марте соответственно).  

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Москва, Московская область ― средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  5. Казань, Татарстан — 2 ночи;
  6. Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область — /3 ночи;
  8. Севастополь, Крым — 2 ночи;
  9. Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
  10. Ялта, Крым — 5 ночей.

Светлогорск попал в десятку российских городов, где можно сэкономить на отдыхе в марте.

