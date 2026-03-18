Калининград попал в десятку популярных направлений для одиночных поездок в марте. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Столица региона оказалась на 6 месте списка. В среднем туристы проводят в Калининграде 4 дня. Снять жильё можно за 2,9 тыс. рублей за сутки.
На первом месте оказалась Москва, за ней 20% одиночных бронирований марта. На втором месте Санкт-Петербург , а на третьем — Сочи (14% и 6% одиночных бронирований в марте соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Москва, Московская область ― средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи;
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
- Казань, Татарстан — 2 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
- Нижний Новгород, Нижегородская область — /3 ночи;
- Севастополь, Крым — 2 ночи;
- Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
- Ялта, Крым — 5 ночей.
Светлогорск попал в десятку российских городов, где можно сэкономить на отдыхе в марте.