«Калининград по атмосфере понравился меньше Зеленоградска»: туристка рассказала о зимнем отдыхе с двумя детьми

Ссылка В январе и феврале жительница Владимира Марья вместе с сыном Артёмом и дочерью Ариадной отдыхала в санатории на побережье Балтики. С погодой туристам повезло: за три недели застали и снежную зиму, и кратковременную оттепель. О своих впечатлениях Марья рассказала «Клопс». На первое место туристы поставили впечатления от зимнего Светлогорска с «многослойностью волшебной шкатулки», на второе место — Зеленоградск, где современность аккуратно переплетается с исторической составляющей. «Нотки весеннего бриза и ласковые лучи солнца ловили в Балтийске — очень энергетически сильное место. А вот Калининград не очень впечатлил: всего несколько популярных локаций, но местная кухня на высоком уровне».

Марьи из Владимира.

Марья — психолог и общественный деятель. Путешествует нечасто, да и младшему сыну исполнилось только 4 года. Из обязательных требований к поездке — «минимальное количество туристов, нежаркий климат, возможность отдыха от двух недель»: «Калининградскую область давно в планы поставила. Получилось зимой. Перелёт прошёл прекрасно, без задержек. Трансфер из аэропорта — без пробок. Номера для проживания с детьми комфортные. Море близко. Наслаждалась звуками шторма и засыпала под них». Бюджет поездки для семьи из Владимира вышел приемлемым: перелёт и трансферы на троих составил 56 тысяч рублей, социальные путёвки получили бесплатно. Сын и дочка раскручивали маму на вкусности, подарки и развлечения сильнее обычного, потому что часто гуляли с другими детьми из санатория. Как отметила туристка, сетевые магазины были под рукой, по ценам всё более-менее адекватно.

«Калининградцы очень интересные, спокойные. Много рассказывают о чём сам и не узнаешь. Наверное, это самые лучшие местные жители, которые встречались где-либо — такие... на своей балтийской волне. Правда, эмоционально более холодные, неэкспрессивные. Один только попался дядечка, выбивающийся из общей канвы. Позднее оказалось — тоже приезжий», — заметила Марья.

Гости из Владимира особенно впечатлились поездкой на Балтийскую косу. По словам Марьи, боевые действия, которые здесь проходили в годы Второй мировой войны, видимо, отложились в генетической памяти. «Когда попадаешь в такой эпицентр событий, даже кружится немного голова. Экспонаты музея, строения, фотографии, рассказ экскурсовода — полное погружение в трагические дни. Во всяком случае — для меня», — поделилась эмоциями туристка.

Туристка написала в дневнике о Балтийске: «Именно здесь чувствуешь душевную наполненность. Крепость Пиллау, военная прокуратура и балтийский маяк... Из того, что нельзя фоткать, — мальчишки в тельняшках с крестом на груди. От защитников мы с детьми были в восторге. Этот город понравился больше всего в Калининградской области. Вроде бы самый западный на карте страны, а как дома».

Как рассказала Марья «Клопс», в туристических городах она старается на время стать местным жителем: «Никогда не беру экскурсии, музеи посещаю крайне выборочно, да и вообще люблю гулять «против шерсти». Нравится общественный транспорт. Наблюдение за людьми даёт гораздо больше впечатлений и энергии». В Калининград семья отправилась обычным рейсовым автобусом. Посетили Кафедральный cобор Христа Спасителя на площади Победы, далее отправились на трамвае посмотреть город. В кафе мама попробовала строганину, дети наелись пирожков на картофельном тесте. «Калининград по атмосфере понравился меньше Зеленоградска. Больше двух раз туда не тянет. Аутентичность маленьких городов мне больше по душе», — так описала Марья свои ощущения. Место силы семья обрела на побережье: «В Отрадном — идеальный пляж. Наконец-то нашла, как можно сочетать любовь к морю и отрицание толп на песке».

Что не понравилось? Туристка заметила: если сначала приехать в Калининград, а потом в малые города, то впечатления сложатся. «Когда после двух недель в Светлогорске и посещения Зеленоградска едешь в центр, Калининград выглядит нелепо. Точечные локации сохранены, но на фоне панелек и прочего выбиваются из контекста, действительность выглядит «однослойно». В провинции энергетику же можно ложкой есть: делаешь фото — ракурс подбирать не надо, за фронтальной частью есть ещё многослойность. Из минусов городов — много собак на улицах. Дети боятся, да и взрослые не понимают, чем встреча может обернуться».

По итогам поездки туристка призналась — трёх недель для полноты впечатлений о Калининградской области не хватило: «Не умею ежедневно посещать новые места. Необходимо понравившуюся локацию прочувствовать несколько раз, затем ещё пару дней анализировать послевкусие».