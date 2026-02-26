Калининград попал в десятку российских городов, где популярно путешествовать на машине в феврале

Калининград попал в десятку российских городов, где популярно путешествовать на машине в феврале. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру». 

Областной центр занял девятое место списка. В среднем в регион приезжают на четыре дня. Аренда жилья обходится в 3,2 тыс. рублей за ночь.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
  4. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  5. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  6. Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей;
  7. Архыз, Карачаево-Черкесия — 4 ночи;
  8. Ялта, Крым — 3 ночи;
  9. Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
  10. Севастополь, Крым — 2 ночи.

В сентябре сообщалось, что курорты Калининградской области вошли в топ направлений для осенних путешествий.

