Калининград попал в десятку российских городов, где популярно путешествовать на машине в феврале. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру».
Областной центр занял девятое место списка. В среднем в регион приезжают на четыре дня. Аренда жилья обходится в 3,2 тыс. рублей за ночь.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи;
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
- Казань, Татарстан — 3 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
- Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей;
- Архыз, Карачаево-Черкесия — 4 ночи;
- Ялта, Крым — 3 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 4 ночи;
- Севастополь, Крым — 2 ночи.
