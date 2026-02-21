«Туристы должны уехать счастливыми»: калининградские гиды рассказали, чего хотят гости и кто знакомит их с регионом

ВКонтакте

Ссылка Правило «спрос рождает предложение» в туризме работает безотказно: гости выбирают не только тех, у кого есть базовые знания и дипломы, но и так называемых таксогидов, проводников по заброшкам и подземельям, гастротуры, пивные или сырные экскурсии, квесты. Накануне Международного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля, «Клопс» расспросил экспертов, кто сегодня представляет эту профессию.

Ссылка Фото: Алёна Михайлова

Про специфику калининградского туризма Экскурсовод, преподаватель онлайн-курсов повышения мастерства Антонина Максимова в профессии 56 лет: «Много дают туристам информации от пруссов, через всех курфюстов, королей до Второй мировой войны и только потом чуть-чуть о Калининградской области, Викторе Денисове или Игоре Одинцове. Стараемся не дать провиснуть послевоенной истории, очень многие имена возвращаем на маршруты». Экскурсовод Игорь Ляшук: «Наша специфика — география, близость к морю и оторванность от России, «инаковость» в истории до 1945 года. Регион до этого около 700 лет развивался в другой культурной среде. Поэтому запроса «давайте посмотрим калининградские хрущёвки» нет, хотя туристы и удивляются домам на Ленинском проспекте. Но как только мы находим в нашей 80-летней истории какие-то факты, отличающиеся, скажем, от средней полосы России, становится интересно. Возвращаемся вечером с автобусной экскурсии: туристы подустали, расслабленные — предлагаю поиграть в «Угадай колхоз». Сведения беру из архивной справки по Правдинскому району на 1954 год, к примеру. Есть названия, которые до сих пор никто не угадал. Не рассказать историю, которая теперь тоже наша, невозможно. Мы несём ответственность». Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова: «На экскурсии в Санкт-Петербурге поняла: если в России, «на материке», часто говорят «до революции», то у нас — «до 1945 года». Рассказываем о довоенной и послевоенной истории. В год 80-летия это особенно актуально: нам досталось интересное наследие, да, в качестве военного трофея, но за эту землю немало крови пролито и сил в становление вложено. Экскурсоводам надо самим изучать и рассказывать гостям, как строилась Калининградская область, что закладывалось в основание. Уже четвёртое поколение калининградцев на этой земле рождается». Глава регионального «Союза экскурсоводов» Виктория Корнева: «Нашим специалистам приходится быть эрудитами во многих временных эпохах, разбираться не только в российской, но и европейской истории. Профессиональный уровень хороший, это отмечается и победами в конкурсах. Если посмотреть на агрегаторы, количество предложений по экскурсиям в Калининградской области сопоставимо с Сочи, регион входит в топ лидеров по стране».

Фото: Алёна Михайлова

О тонкостях профессии Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова: «Сейчас это привлекательная работа и многим кажется — несложная: общение с людьми, приятное времяпрепровождение, природа, красота достопримечательностей и что скрывать, приличный доход. Законодательством чётко регулируется сфера оказания экскурсоводческих услуг. Следует понимать: чтобы войти в эту профессию, надо получать первоначальное образование в учебном заведении. Без методики, психологии, других сопутствующих знаний не состояться в профессии. Многие приходят и говорят: я историк, могу работать на маршрутах. А требуются ещё и актёрские навыки, чистая, грамотная речь, здоровье... Совет тем, кто примеривается к профессии экскурсовода: здраво оцените свои желания и возможности. Туристы должны уехать счастливыми, уверенными, что не зря потратили немалые деньги, приехав в Калининградскую область». Экскурсовод Антонина Максимова: «К сожалению, в документах, регламентирующих это вид деятельности, большая неразбериха. Некоторые гиды собирают информацию из «Википедии» для маршрута, на котором собираются работать, считают, что этого достаточно. Люди только окончили курсы и уже подаются на аттестацию, а глубины знаний у многих пока нет. Экскурсовод не воспитывает и не развлекает, но образовывает». Легендарный калининградский гид первым качеством истинного профи назвала «любить людей», затем — образование и хороший русский язык. Экскурсовод не должен учить людей, если есть базовое педагогическое образование — забыть! Иначе во время экскурсии слово «учить» преобразовывается в «поучать». И люди чувствуют себя неполноценными при таком объёме знаний экскурсовода».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Гид Олеся Трефилова-Катаускене: «Экскурсовод сегодня — это всегда отношение конкретного человека к истории и территории. Живые люди дарят намного больше впечатлений, эмоциональной, душевной теплоты. Не надо уповать на то, что нас заменят аудиогиды и искусственный интеллект — крайне важны личное отношение к событиям и рассказ о том, чему являлся свидетелем». Гид Игорь Ляшук: «Это человек, у которого есть условно-постоянное желание поделиться, рассказывать. Казалось бы, приблизительно одно и то же каждый день. Но никогда экскурсия не получится под копирку, всё равно и гости разные, и атмосфера, и обстоятельства. Мне кажется, наша профессия сродни работе художника: каждая экскурсия — как новая картина, даже если на ту же самую тему. Турист сегодня избирательный и требовательный. Часто низводит своими запросами профессиональные компетенции, ломает логику маршрута хотелками. Основной запрос сегодня: «а чтобы ещё попробовать». Если идти только по пути впечатлений, это непрофессионально. У экскурсовода должен быть внутренний стержень, в нашу задачу не входят воспитательные цели, но есть функция по передаче знаний и информации». Гид Анна Прошкина: «Экскурсовод — точно не просто транслятор знаний, это человек, который также умеет вводить гостей в игровые моменты, интересно работать с детскими группами, загадывать загадки и ребусы, погружать в тайны. Сама много путешествую и сравниваю. Калининградский гид становится помощником и проводником. В столицах — другие туристические потоки, там больше история про коммерцию, а у нас — про душевный разговор. Часто туристы обращаются с вопросами, куда вечером сходить на концерт или спектакль, где посидеть в кафе, какую книгу по краеведению купить. Со многими потом переписываемся. К нам возвращаются повторно уже не гостями, а друзьями».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Больше экскурсоводов, хороших и разных По словам главы регионального «Союза экскурсоводов» Виктории Корневой, запросы гостей разнятся: одним туристам подавай проводника с научной степенью по биологии для поездки на Куршскую косу, а другим и обзорного маршрута хватает. «До последнего времени профессионалы в сфере экскурсоведения делились на две категории: те, кто работал на немецком языке с иностранцами, и гиды, которые возили автобусные туры на выезд в Европу. Внутренний туризм, скажем честно, до 2014-го в Калининградской области особенно не развивался. Появился интерес, запрос от общества — и новые люди пришли в эту сферу деятельности», — пояснила эксперт. Теперь категорий стало больше. 1. Люди в возрасте от 40 лет, которые пришли из разных профессий, много путешествовали, имеют вкус к жизни, прошли обучение. 2. Молодёжь до 35 лет. Заинтересовались туризмом, когда поток гостей увеличился после пандемии: «Сейчас в регионе много талантливых аккредитованных специалистов с совсем иной манерой повествования, общения. Они востребованы, особенно у гостей, которые тоже объективно помолодели и не хотят экскурсоводов с классической подачей». 3. Новые калининградцы. Приехали туристами, влюбились в регион, вернулись, стали здесь жить и работать: «Что удивительно, они очень пытливые, любопытные, любознательные и в отличие от многих местных ездят по области, изучают. То, что у них нет бэкграунда, накладывает, конечно, отпечаток, но знаю отучившихся и прекрасно работающих экскурсоводов. Мало того, из своих прежних регионов они тащат туриста на себя и потом его передают землякам. Это наша калининградская фишка. То же сообщество «Хранители руин» подарило нам много талантливых профессионалов». 4. Таксогиды: «Есть те, кто почувствовал потенциал, отучился и пришёл легализоваться. Но остаются и такие, кто сшибает деньгу. Туриста поймали в аэропорту: «Зачем вам экскурсоводы? Дешевле отвезу и покажу». Многим туристам масс-маркет и нужен. Главное, посетить за пару-тройку дней популярные места: море, собор, коса, сыр, янтарь, замки, маяк. Всё, что в роликах крутится. Красоту в картинке гости получили». Эксперты признают, на каких-то маршрутах в регионе, в первую очередь на Куршскую косу и побережье, рынок экскурсионных предложений перенасыщен. Поэтому гидов, которые обратили внимание на восток Калининградской области, становится всё больше.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Анна Прошкина: «Встречаются экскурсоводы, которые каждое слово и шаг монетизируют, применяют жёсткий тайминг в работе. Но есть в Калининграде категория работающих, как я шучу, «за мёд»: участвующих в различных благотворительных проектах. Зачастую на прогулке увлекаешься, потому что гости приятные и пытливые попадаются, хочется дать и показать бонусом больше, сверх договорённостей. Для одних специалистов экскурсоведение — основная работа, а для других — увлечение, а потом уже дополнительный заработок». Виктория Корнева: «Профессионалы постоянно учатся, ищут новые истории и достопримечательности, работают с архивами, ходят на мастер-классы к коллегам и в музеи, залезают в кредиты, чтобы абгрейдить транспортное средство».