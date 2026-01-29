Туристический налог в российских регионах захотели рассчитывать иначе

ВКонтакте

В России обсуждают изменение механизма расчёта туристического налога после первого года его действия — в одних регионах он принёс бюджету больше средств, а в других привёл к снижению доходов и росту нагрузки на бизнес. Об этом «Парламентская газета» пишет в четверг, 29 января.

Председатель думского комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что эффективность налога оказалась неодинаковой. Так, в Санкт-Петербурге поступления в бюджет за три квартала 2025-го выросли на 14% по сравнению с действовавшим годом ранее курортным сбором, а в Алтайском крае — на 323%. В то же время Краснодарский край недосчитался 65% доходов, а Ставропольский — 54%.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России по гостиничному бизнесу Вадима Прасова, в 2025 году стоимость туристических услуг в среднем выросла на 5%, при этом в 2026-м отрасль сталкивается с дополнительными рисками:

«С точки зрения спроса мы, по ощущению, вышли на плато. При этом все отмечают рост себестоимости бизнеса: увеличение оплаты труда, стоимости всех основных закупок. На мой взгляд, всё-таки очень важен дифференцированный подход. Особенно для регионов, где пребывание достаточно долгосрочное и стоимость путёвки высокая».

Отдельной проблемой эксперты считают систему льгот. Хотя освобождение от уплаты налога предусмотрено для ряда категорий граждан, туристы не всегда готовы подтверждать свой статус при заселении, а перечень необходимых документов законодательно не закреплён.

Специалисты уверены, что механизм расчёта налога должен измениться. В частности, существуют варианты установления фиксированной ставки в пределах 100–200 рублей либо введения годового платежа с одного номера с учётом его категории — независимо от фактической загрузки.

Директор департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития Георгий Груша напомнил, что регионы вправе самостоятельно определять размер налога. По его словам, пониженной ставкой в 1% воспользовались 184 муниципальных образования. Он также подчеркнул, что средства от сбора должны направляться на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство территорий и проведение событийных мероприятий.

С 2025 года туристический налог ввели в 61 регионе страны, а в 2026-м — ещё в девяти. Его платят владельцы гостиниц, хостелов, глэмпингов и других средств размещения. Конкретные ставки регионы устанавливают самостоятельно — в среднем от 1% до 2% от выручки.