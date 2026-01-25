Калининградская область перехватила часть туристов, не доехавших до Кубани — эксперты

ВКонтакте

В 2025 году Калининградская область заметно усилила свои позиции на туристической карте РФ, приняв около 2,5 млн гостей. Как следует из анализа данных регионов, опубликованного на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост интереса к самому западному субъекту страны оказался выше ожиданий властей и рынка.

Эксперты ссылаются на слова губернатора Алексея Беспрозванных, заявившего, что турпоток в Калининградскую область увеличился на 13,4% по сравнению с 2024 годом. Цифра выше прогнозов, которые изначально закладывались на уровне 9%. Существенный рост подтверждают и данные Росстата: за январь—ноябрь 2025-го в отелях региона с ночёвками остановились 816 тысяч туристов — плюс 11,2% год к году.

В АТОР отмечают, что в 2025 году путешественники, которые ранее выбирали курорты Краснодарского края, могли переориентироваться на другие популярные для отдыха локации. Общий спад турпотока на Кубани составил почти 10% — регион недосчитался около 2 млн гостей.

Краснодарский край, несмотря на падение, остался лидером среди нестоличных направлений: в прошлом году его посетили 18,1 млн человек. Однако около 8 млн из них — это однодневные поездки без ночёвок. Фактическое число туристов, останавливавшихся в отелях и гостиницах, составило около 10 млн человек, что подтверждают данные Росстата.

Крым стал самым быстрорастущим туристическим регионом страны, увеличив поток на 17,5% до 7,4 млн туристов. По словам специалистов, полуостров вернулся к доковидным показателям. Ставропольский край с курортами Кавминвод принял, по данным региональных властей, 9,8 млн человек, однако эксперты указывают на разницу между официальной статистикой и числом туристов, проживавших в отелях и санаториях.

Санкт-Петербург в 2025 году посетили 12,5 млн туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Ленинградская область, по оценкам аналитиков, могла принять ещё около 7,2 млн гостей, но значительная часть поездок также пришлась на однодневный формат.

Аналитики подчёркивают: речь идёт скорее о перераспределении отдыхающих между популярными направлениями, чем о массовом уходе путешественников в новые туристические регионы. Основной поток по-прежнему концентрируется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Калининградской области.

Меняется и модель поведения отдыхающих. По наблюдениям туроператоров, туристы становятся более экономными, чаще выбирают аренду квартир вместо гостиниц и сокращают продолжительность поездок. Это также отражается на статистике: рост общего турпотока не всегда сопровождается увеличением числа гостей, которые останавливаются в отелях.