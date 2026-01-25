Автор путеводителя по Золотому кольцу собрал в Калининградской области свою коллекцию впечатлений (фото)

Валерий Царёв — историк и краевед, преподаватель, автор путеводителей и старейший частный гид в Суздале: водит экскурсии более 35 лет. «Клопс» с интересом перелистал калининградский дневник путешественника.
В первый раз историк посетил регион в июле 2021-го, а вернулся ранней весной прошлого года, застал цветение сакуры и буйство прибалтийской зелени. В путешествиях Валерий всегда подмечает такие детали, мимо которых обыкновенные туристы часто пробегают, а ещё оценивает мастерство коллег и в целом сферу гостеприимства.
Своим девизом Валерий считает не теряющую актуальности фразу Жванецкого: «Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!» В Калининграде гость из Суздаля фиксировал «детальки за углом»: наткнулся на внимательный взгляд Канта, приметил «места для поцелуев», сфотографировал дверную ручку с сюжетом, изучил пожарный гидрант, нашёл каменное сердце в брусчатке.
«Заметки на полях» выходят у Валерия ёмкими, образными и пробуждают интерес читателей к новым местам.
- «В Балтийске оказались в день 80-летия взятия Красной Армией города-крепости Пиллау. Станет ли здешняя коса таким же значимым туробъектом, как Куршская? Думаю, да. Тем более, определённый опыт в этом есть. Во второй половине XIX века город был самым доходным в Восточной Пруссии. Помешает разве что реальное обилие в России мест, которые не менее достойны попасть в списки локаций для развития внутреннего туризма».
- «Вырос турпоток в регионе? Вырос. Даже не смог на «Витязе» заночевать, как раньше».
- «4 июня — День «обнимите свою кошку» праздновать, полагаю, следует в курортном Зеленоградске. Вроде как коты не самые «мореманы», а вот, поди ж ты — стали брендом города.
- «В Светлогорске собрал фотоподборку ёжиков (концепция хомлинов — заразна). <...> Городок всего-то в полтора раза больше Суздаля».
- «Калининградцы прозвали Железнодорожный «игрушкой губернатора». Речь идёт об Антоне Алиханове, который ещё недавно возглавлял регион. <...> Обратил внимание на странные металлические детальки с QR-кодом».
- «Дом Советов, который демонтировали в Калининграде после многолетнего состояния «ни туда— ни сюда», по мне — интересный образец позднесоветского модернизма. Может, и про него со временем будут сожаления, как с тем же Королевским замком».
Валерий Царёв отметил, что затея с поисками хомлинов в Калининграде пришлась местным жителям и туристам по душе, а идея оказалась заразной.
«Во многих городах появилось что-то подобное.
- Собирал павлинчиков в Серпухове,
- в Калуге, говорят, расставили космонавтиков,
- в Рязани — грибы с глазами,
- в Ярославле — медведи,
- в Суздале — суздальчата.
- Недавно в Костроме объявились антропоморфные зайцы,
- в Вышнем Волочке — волчата,
- в Пскове — барсики,
- в Симферополе — пчёлы,
- в Архангельске — кудесники,
- в Тобольске — ангелы,
- в Кирове — кикиморы,
- в Волжском — суслики,
- в Йошкар-Оле — котята».
- Валерий сравнивал архитектуру и природу Суздаля — к примеру, вид с колокольни кирхи Фридланда и из Ризоположенского монастыря, а привычные русскоми глазу «деревянные домики на три окошка» — с немецкой кладкой и черепичными крышами. Как говорится, найдите три отличия.
- «Калининградщина — бывшая Восточная Пруссия, интереснейший регион для посещения. Ещё недавно даже на карте многие не могли показать, а теперь туризм как на дрожжах растёт», — констатирует экскурсовод, автор путеводителя по Золотому кольцу.
