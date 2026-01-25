Автор путеводителя по Золотому кольцу собрал в Калининградской области свою коллекцию впечатлений (фото)

В первый раз историк посетил регион в июле 2021-го, а вернулся ранней весной прошлого года, застал цветение сакуры и буйство прибалтийской зелени. В путешествиях Валерий всегда подмечает такие детали, мимо которых обыкновенные туристы часто пробегают, а ещё оценивает мастерство коллег и в целом сферу гостеприимства.

Своим девизом Валерий считает не теряющую актуальности фразу Жванецкого: «Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!» В Калининграде гость из Суздаля фиксировал «детальки за углом»: наткнулся на внимательный взгляд Канта, приметил «места для поцелуев», сфотографировал дверную ручку с сюжетом, изучил пожарный гидрант, нашёл каменное сердце в брусчатке.