Новогодние каникулы сделали кассу калининградским музеям, но оставили без выручки хозяев апартаментов

По словам Орловой, в популярных у туристов местах, к примеру, на острове Канта и в Светлогорске, люди заходили в кафе перекусить и согреться. «При этом сувенирные палатки стояли полупустыми», — говорит эксперт.

«По групповым и индивидуальным заявкам фиксируем спад по количеству обращений. Погодные сюрпризы, задержки и отмены авиарейсов, несомненно, сыграли свою роль, — говорит президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова. — Но и люди более бережливо подходят к отдыху, перестали тратить деньги безоглядно, экономят. В праздничные дни не все опытные и знающие гиды были задействованы».

Гиды из клуба «Народный экскурсовод» традиционно порадовали авторскими «пешеходками». «Конечно, в этом году погода ограничила число желающих прогуляться в стужу, одну из запланированных на 1 января экскурсий и вовсе пришлось отменять — город буквально занесло, — поделилась администратор группы Татьяна Бурдужан. — В среднем по 10-15 человек в каждой группе было. В эти длинные праздники много туристов, кто специально выбрал зимний отдых в Калининградской области после летнего отпуска. Это отличный фактор, но наблюдаем и тенденцию на самостоятельность: гости опираются на собственный опыт предыдущих поездок, используют аудиогиды и мобильные приложения».

Сколько было гостей?

В новогодние каникулы туристический поток, по словам регионального министра по культуре и туризму Андрея Ермака, составил 72 тысячи человек. Это плюс 4% в сравнении с прошлым годом.

В январские дни калининградцы и туристы «равномерно распределялись» по интересным праздничным локациям в Калининграде и других городах. К примеру, 155 тысяч человек побывали на острове Канта, где ежедневно проходили концерты с видеопроекциями на древних стенах и рождественская ярмарка.

На холодную и снежную погоду гости, как и калининградцы, явно не рассчитывали, поэтому показательны цифры посещаемости учреждений культуры: плюс 17,6%. Очередной рекорд установил Музей Мирового океана — почти 70 тысяч человек, показатель вырос на 11 тысяч.

Популярные туристические объекты в посёлке Янтарном работали без выходных. Как пояснил пресс-секретарь Калининградского янтарного комбината Ростеха Роман Гаранчук, гости участвовали в экскурсионной программе, посетили праздничные гуляния на смотровой площадке Приморского карьера. Общая статистика — 4 тысячи человек.

«Количество туристов по сравнению с прошлым годом не изменилось. Особенностью этих каникул сотрудники называют рост числа индивидуальных туристов, было много путешественников из Центральной России», — пояснил эксперт.

Без выходных в зимние каникулы принимали гостей и в Виштынецком эколого-историческом музее. Директор Алексей Соколов рассказал «Клопс»: «Порядка 200 человек к нам заглянули, после праздников наблюдаем затишье.

Как правило, калининградцы привозили своих гостей.

Организованных туристических групп в это время года, по понятным причинам, меньше».

Управляющий зеленоградским Музеем кукол, художник Оксана Лахтюшко посетовала, что число посетителей уменьшилось раза в три:

В основном билеты покупали женщины и семейные пары с детьми.

Молодёжь по старым игрушкам, видимо, не ностальгирует, а сказки людям хватало и в праздничном городе. Обсуждали с девочками из магазинчиков на Курортном проспекте общую тенденцию: туристов гуляет по улицам и променаду много, а визитёров всего 10-15 человек в день».