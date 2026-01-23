Калининград попал в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в январе

ВКонтакте

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в январе. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Столица региона оказалась на восьмом месте списка. В область компании туристов приезжают в среднем на 5 дней. Бронь жилья обходится примерно в 5,8 тыс. рублей за сутки.

В топ-10 попали: