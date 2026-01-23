Калининград попал в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в январе

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в январе. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Столица региона оказалась на восьмом месте списка. В область компании туристов приезжают в среднем на 5 дней. Бронь жилья обходится примерно в 5,8 тыс. рублей за сутки.
В топ-10 попали:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― средний срок аренды жилья составляет 3 ночи;
- Москва, Московская область — 3 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
- Казань, Татарстан — 3 ночи;
- Ялта, Крым — 4 ночи;
- Кисловодск, Ставропольский край — 4 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
- Севастополь, Крым — 3 ночи;
- Красная Поляна, Краснодарский край — 4 ночи.
Калининград попал в десятку российских городов, популярный для одиночных вояжей в январе.