Калининград попал в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в январе

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в январе. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Столица региона оказалась на восьмом месте списка. В область компании туристов приезжают в среднем на 5 дней. Бронь жилья обходится примерно в 5,8 тыс. рублей за сутки.

В топ-10 попали: 

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― средний срок аренды жилья составляет 3 ночи;
  2. Москва, Московская область — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  5. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  6. Ялта, Крым — 4 ночи;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 4 ночи;
  8. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  9. Севастополь, Крым — 3 ночи;
  10. Красная Поляна, Краснодарский край — 4 ночи.

Калининград попал в десятку российских городов, популярный для одиночных вояжей в январе. 

