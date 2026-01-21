11:14

Калининград попал в десятку российских городов, куда приятно съездить в одиночестве в январе

  1. Туризм
Автор:

Калининград попал в десятку российских городов, популярный для одиночных вояжей в январе. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру».

Областной центр оказался на восьмом месте списка. В среднем в Калининград приезжают на 6 дней. Сутки аренды жилья обходятся примерно в 2,8 тыс. рублей.  

В топ-10 попали:

  1. Москва, Московская область ― средний срок аренды жилья составляет 3 ночи;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 4 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  5. Казань, Татарстан — 5 ночей;
  6. Ялта, Крым — 4 ночи;
  7. Севастополь, Крым — 3 ночи;
  8. Калининград, Калининградская область — 6 ночей;
  9. Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
  10. Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей.

В Калининградской области ожидают, что в 2026 году туристов станет больше. Прирост может составить больше 5%.

1 239
Аналитика
Праздник, согревающий сердца
Читать