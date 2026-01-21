Калининград попал в десятку российских городов, куда приятно съездить в одиночестве в январе

Калининград попал в десятку российских городов, популярный для одиночных вояжей в январе. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру».
Областной центр оказался на восьмом месте списка. В среднем в Калининград приезжают на 6 дней. Сутки аренды жилья обходятся примерно в 2,8 тыс. рублей.
В топ-10 попали:
- Москва, Московская область ― средний срок аренды жилья составляет 3 ночи;
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 4 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
- Казань, Татарстан — 5 ночей;
- Ялта, Крым — 4 ночи;
- Севастополь, Крым — 3 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 6 ночей;
- Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
- Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей.
В Калининградской области ожидают, что в 2026 году туристов станет больше. Прирост может составить больше 5%.