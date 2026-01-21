Калининградцы хотят поставить памятник своим бабушкам и дедушкам, поднимавшим область из руин

ВКонтакте

Ссылка Калининградцы продвигают идею установить памятник первым переселенцам, готовы объявить сбор средств и найти скульптора. Об этом Клопс рассказали сами энтузиасты, которые объединились в соцсетях в группу под названием «Внуки Первых». В названии — отсылка к книге «Время первых. Судьба моя — я сам: Алексей Леонов». В далёком 1948 году Алексей Архипович вместе с семьёй приехал в новый регион на Балтике. Где поставить памятник? По словам руководителя центра развития «ГорПросвет» Александра Попадина, вопрос обсуждается не первый год, как и обустройство аналогичного сквера, который уже значится на карте города. Дальше присвоения зелёной зоне названия дело не пошло. Она находится недалеко от историко-художественного музея, между улицей Фрунзе и ГТРК. Именно здесь калининградские экскурсоводы предлагают поставить памятник первым переселенцам.

Ссылка Сквер Первым переселенцам Калининграда. Фото: Алёна Михайлова и Елена Шведова

Гиды говорят, сквер расположен на пересечении туристических маршрутов: большинство обзорных экскурсий стартует с Центральной площади. В музее по соседству размещена экспозиция, посвящённая первым переселенцам. Ранее здесь находился Россгартенский пассаж — крытая торговая галерея. Если обследовать территорию, могут обнаружиться исторические фундаменты и брусчатка. Можно было бы воссоздать частичку разрушенного войной города, который увидели первые советские жители.

Главный архитектор города Андрей Анисимов во время недавней встречи с общественниками напомнил, что проект реконструкции Центральной площади ещё не утверждён. Возможно, в перспективе изменится вся планировка прилегающих к нему улиц, схема движения на Фрунзе, 9 Апреля, Шевченко. Изменения могут коснуться и сквера у «Мировых часов» на Нижнем озере.

Сквер у «Мировых часов». Фото: Алёна Михайлова

Другое место, где предлагается поставить памятник, — на Житомирской за остановкой общественного транспорта. Это оживлённое место, но есть и другая сторона медали: люди на проспектах часто движутся транзитом, сквер может остаться перекрёстком, а не местом притяжения. Вокруг много зданий типовой советской или постсоветской застройки, территория не прочитывается как органичная часть среды, смотрится изолированно. А вот Александру Попадину место у бывшего Дома профсоюзов нравится: «Оттуда начиналась, по сути, жилая зона послевоенного Калининграда, строился центр в разрушенном городе».

Сквер на Житомирской. Фото: Алёна Михайлова

Своего часа ждёт и безымянный пока сквер за Домом искусств. На расположенный рядом Южный вокзал прибывали вагоны с первыми переселенцами. В небольшую зелёную зону можно вписать скульптурную композицию и лавочки для отдыха.

Сквер за Домом искусств. Фото: Алёна Михайлова

Каким он должен быть? Среди тех, кто поддерживает идею, — экскурсоводы, библиотекари, пенсионеры. В середине декабря инициативная группа направила обращение губернатору с просьбой возобновить проектирование памятника. Собрали 152 подписи. По словам гида Юлии Петровой, для обсуждения созданы группы «ВКонтакте» и «Телеграме»: «В этом году области исполняется 80 лет, а памятника переселенцам в Калининграде до сих пор нет. Пора это исправить». Экскурсоводы напомнили историю установки памятника Калинину возле Южного вокзала. С местом определились в начале 1950-х. Через 8 лет в местной газете опубликовали письмо домохозяйки с вопросом «когда же?» Монумент открыли в 1959-м. В Советске 10 лет назад поставили бронзовый памятник переселенцам. Скульптурная группа на привокзальной площади бывшего Тильзита изображает отца, мать и ребёнка, которые сошли с поезда.

Как рассказал главный архитектор Калининграда, предложения по внешнему виду памятника в областном центре есть, но вопрос остаётся открытым. Гид и дизайнер Елена Шведова отметила, что к следующей встрече инициаторы предложат городским властям и свои проекты.