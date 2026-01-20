АТОР: в феврале романтический уикенд в Калининградской области обойдётся минимум в 49 тысяч рублей

ВКонтакте

Калининградскую область назвали одним из самых бюджетных направлений для поездок на День святого Валентина. Трёхдневное путешествие с вылетом в регион в середине февраля сейчас стоит примерно 49 тысяч рублей на двоих, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, пары стали чаще планировать поездки по стране на 14 Февраля. В этом месяце спрос смещается в сторону морских курортов — отдыхающих интересуют прогулки, атмосфера и смена обстановки.

По данным АТОР, стоимость трёхдневных поездок в Калининградскую область в феврале варьируется в зависимости от курорта и уровня размещения. В Светлогорске цены на туры на двоих начинаются примерно от 48 тыс. рублей, поездка в Зеленоградск обойдётся примерно от 54 тыс. рублей. Более высокий прайс — в Янтарном, где размещение в отелях повышенной категории начинается от 69 тыс. рублей.

Для сравнения: туры на курорты Краснодарского края на те же даты стоят дороже. За путешествие в Сочи пары отдадут как минимум 54 тыс. рублей, а предложения в Анапе по системе «всё включено» превышают 80 тыс. рублей. Стоимость поездок в Крым в среднем сопоставима с Сочи и стартует примерно от 50 тыс. рублей.