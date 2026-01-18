«Посмотрите, у них всё зелёное!»: гид из Перми рассказала, почему туристы сходу влюбляются в Калининградскую область

ВКонтакте

Ссылка Жительница Перми Евгения Слободян — человек, которому не сидится на месте. Она работает экскурсоводом, а главным событием прошлого года назвала весенний отпуск в Калининградской области. О своих впечатлениях Женя рассказала «Клопс».

Ссылка Евгения круглый год проводит экскурсии по Пермскому краю. Фото: личный архив героини публикации

Знакомство с Калининградской областью будет ярким — пять лет назад Евгения поняла это ещё в пермском аэропорту, где пассажиров встречали с подарками. Выяснилось, что Женя приобрела первый билет на открывшийся прямой рейс на Балтику. Пробный визит получился «стандартным по туристическому набору»: «Посмотрели остров Канта, Куршскую косу, побережье, прогулялись по историческому центру и музеям». Евгения с мужем и 9-летней дочерью жили в апартаментах. В выборе достопримечательностей опирались на советы блогеров. Евгения родилась в Германии, где служил отец, и в Калининградской области увидела переплетение культур: «Люблю немецкий язык, черепичные крыши и брусчатку. Было ощущение знакомого, приятного, душевного, желанного и красивого. Смотрела на это всё, как заколдованная...» Второе путешествие весной прошлого года стало целенаправленной поездкой в гости к гиду из Калининградской области. Познакомились на ВДНХ, где обе девушки работали волонтёрами и представляли родные регионы. «Совсем другая история, когда тебя в путешествии сопровождает местный житель. Катя пригласила, я недолго думала и купила билеты, — пермячка уверена, что путешествие особенно ценным делают люди. — Позитивные, образованные, культурные, осознанные, горящие и влюблённые в своё дело».

Фото: Евгения Слободян

Что замечают туристы в двух регионах России 1. Климат «Я живу в Перми, это западный склон Уральских гор, где реки Кама и Чусовая. Когда впервые подлетали к Калининграду, все пассажиры буквально примкнули к иллюминаторам — поля в середине апреля потрясли. В салоне повис единый возглас: «Посмотрите, у них всё зелёное!» Наша весна на месяц запаздывает. В Перми в это время года снег только стаял, а местами ещё и лежит. Всё серое, прибитое, безжизненное. Ни красок, ни свежести в середине апреля. Прилетели в красоту!» 2. Заборы «Живу на родине за городом: заграждения из профнастила высотой больше двух метров, наглухо все дворы и дома заборами перегорожены. В Калининградской области этого нет: маленькие ажурные ограждения или живая изгородь из кустов, тюльпанчики в палисадниках. Было приятно гулять и смотреть: уютно, красиво, душевно. Вот сейчас дома в окно выглядываю: взгляд упирается в профнастил с соседним участком. По идее, стальные листы предназначены для кровли... Теперь понимаю — убожество, наверное, демонстрация недоверия и закрытости земляков».

3. Памятники архитектуры «В Пермском крае старейшие постройки — деревянные, которым более 300 лет, есть и каменные. Едем по Калининградской области: сплошь замки, кирхи, мосты... Знаете, доходило до того, что просто стояла у каких-то руин, рукой трогала кирпич, черепицу с земли поднимала. Хочется поддержать в руке, повертеть, ощутить фактуру. Высокие крыши, мансарды... На Урале ещё встречаются отсылки к такой архитектуре в старых, зачастую заброшенных домах: их строили немецкие военнопленные. Теперь понимаю, где хотела бы жить. Но у нас такой дом не впишется в окружающую действительность. В Калининградской области заходила в некоторые подъезды начала прошлого века: плитка, деревянные лестницы. Эстетика таких зданий оставляет сильное впечатление».

4. Природа «Запомнился Красный лес, развалины кайзеровского дворца, двухвековые мосты и охотничьи стоянки вельмож. Вспоминаю, как байдарка плыла между просыпающейся зеленью по берегам под голоса влюблённых в жизнь птиц. Озёра — ещё одно богатство Калининградской области. Насчитали как-то 70 лебедей. Семьдесят! Красота, конечно. Мечта и тишина. Восторгали гнёзда аистов. Они парами величаво украшали столбы, крыши домов, архитектурные доминанты кирх».

Фото: Евгения Слободян

5. Города Евгения находила 20 000 шагов по бывшему Инстербургу в апрельские +21: «Десять километров в час — скорость автомобилей по городу. Потому что брусчатка. Приятное слуху шуршание шин». На море туристка тоже рассматривала детали: «Если в Перми туристов легко выдают задранные вверх головы и указательные жесты вслед за МиГами, то в Зеленоградске — застывшая поза с камерой перед очередной кошкой. Хочется ходить, рассматривать, фотографировать, сидеть на лавочке. Сейчас рассказываю, и такая грусть-тоска навалилась. Хоть бери билет и возвращайся снова».

Фото: Евгения Слободян

О профессии До декрета Евгения 6 лет работала инженером-геологом, затем поняла: 8 часов в день за компьютером — не её призвание. Выручили знание немецкого языка и диплом переводчика: устроилась частным преподавателем. Новое знакомство привело в сферу туризма, ведь летом педагоги без работы, а у гидов — горячая пора. После трёхмесячных курсов прошла аттестацию, стала водить экскурсии. «Во-первых, совсем другой доход, нежели в образовании. Во-вторых, гид — это про мобильность и постоянный рост. Не могу сидеть на месте, нравится смена обстановки и общение с людьми, ходить пешком, подниматься в горы и плыть по реке. В Москве на ВДНХ многое перевернулось в сознании, увидела достижения России и поняла, какую роль экскурсоводы играют в презентации городов и регионов. Соглашусь, гиды бывают разными. В прошлом году мне позвонили гости из Екатеринбурга: девушки с утра была на двухчасовой экскурсии с другим проводником, в процессе решили взять нового и ещё раз пройтись по улицам». Современные путешественники могут в два счёта сами найти информацию о достопримечательности или исторический факт: «Сегодняшний гид — это харизма и личные качества. Даты, фамилии, события — всё забудется, а яркие ощущения останутся надолго».

Калининградские гиды презентовали область для коллеги из Перми. Фото: Евгения Слободян