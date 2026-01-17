Просто лес или чудо природы: почему Куршская коса разочаровывает одних и влюбляет в себя других (фото)

ВКонтакте

Ссылка Фото: из архива Ксении Гончаровой

Ссылка Куршская коса — обязательный маршрут подавляющего большинства туристов в Калининградской области. А вот впечатления разнятся: от «раз вдохнул и теперь зависим навсегда» и «фото врут, реальность в сто раз круче» до «просто лес как лес» и «тут ничего нельзя, деньги на ветер». Профессиональный проводник Ксения Гончарова рассказал «Клопс», как уберечь себя от разочарования.

На природе как нигде можно оторваться от городской суеты и сделать удивительные открытия, уверена Ксения. Но гулять надо правильно. В её семье уже династия специалистов в сфере туризма и окружающего мира: мама заканчивала лесотехническую академию в Санкт-Петербурге, сама она биоэколог и экскурсовод, младшая сестра тоже учится на эколога. С самого детства Ксения любила фотографировать. Начиналось всё с плёночной мыльницы, затем переросло в серьёзное увлчение. «Вышло довольно интересное комбо — просто делаю то, что люблю, — говорит девушка. — Мне повезло, есть возможность совмещать все три хобби: фото, увлечение флорой и фауной, путешествия. Куршская коса — рай для эстета, историка и любителя природы». Три топовых маршрута, куда Ксения водит гостей Высота Мюллера — «лесная и самая «птичья» тропа, берём бинокли и наблюдаем за жизнью пернатых». Озеро Лебедь — дорога с видом на дюнный комплекс и уникальный водоём. «Здесь нередко можно встретить орлана-белохвоста — самую крупную хищную птицу из Красной книги Калининградской области, загадочный Танцующий лес, где застыли сосны». Полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла». Вишенка на торте Куршской косы. В сезон — с апреля по конец октября — орнитологи расскажут о своей работе. Зимой экскурсий на станции нет.

Фото: из архива Ксении Гончаровой

Куршская коса интересная и разная не просто в любое время года, буквально каждый день, уверена Ксения. Всякий раз у неё для путешественников свои особенности. Несмотря на обилие птиц и животных — это не зоопарк. Каждое посещение косы — лотерея. Можно встретить, к примеру, шесть лис за одну экскурсию или лося. Застать охоту скопы или цветение орхидеи. Заранее не угадаешь! Дюнный ландшафт — одна из визитных карточек нацпарка. Весной склоны покрываются крошечной цветущей веснянкой и фиалками, летом — сиреневыми куртинами тимьяна. А зимой ветер и редкий снег создают ещё более атмосферную суровую картину. Основа древесного яруса на Куршской косе — это сосны. Осенью в сочетании с жёлто-рыжими берёзами они дают яркий незабываемый контраст.

Куршская коса — невероятно красивое и уникальное место. Лучший сувенир — фотографии отсюда, они подарят воспоминания о поездке на долгие годы», — уверена Ксения.

На протяжении всей «экскурсии с биологическим уклоном и в приятной компании» гид фотографирует гостей на природе: на маршрутах, смотровых площадках с лучшими видами и, конечно же, на морском побережье. Сегодня это новый тренд путешествий — новые впечатления и серия разноплановых фотографий, сочетание репортажных и постановочных кадров.

Фото: из архива Ксении Гончаровой

Зимняя коса, по мнению Ксении, хороша особенно: «фактурное небо, снег, ветер и высокие волны». При этом погода переменчива, а народу поменьше. Именно сейчас романтичные и уставшие от общения люди могут поймать дзен в самом медитативном месте Калининградской области, насладиться стихией, разглядеть животных в прозрачном лесу.

Советы от Ксении 1. Выбираем правильное время Куршская коса — действительно одно из самых популярных туристических направлений в Калининградской области. Чтобы не разочароваться, а очароваться красотой природы, лучше выезжать в 6:30—7:00. Тогда даже летом сможете избежать толп людей, а главное, увидеть как можно больше птиц и животных, утром их активность выше. 2. Поездка должна быть продуманной Экскурсия по Куршской косе — активный отдых, придётся много ходить пешком. Туристам надо не только продумать экипировку, но и рассчитать силы. «Обычно погружение в природу укладывается в 13-15 тысяч шагов», — рассказала Ксения. Конечно, гулять по национальному парку можно и самостоятельно — по картам и с аудиогидом, но некоторые нюансы так можно упустить. Поэтому, предполагает Ксения, и появляются в сети печальные комментарии. «В этом году дважды проводила экскурсию для тех, кто уже был на косе самостоятельно, но так ничего и не понял, — вспоминает она. — Лучше ехать с человеком, который укажет на неочевидные вещи. Мы с гостями несколько раз видели лося на тропе «Королевский бор», неоднократно встречали косуль, кабанов, лис, зайцев. Утром, пока дорожки не затоптаны, играем в следопытов, определяем по свежим следам, кто недавно здесь прошёл».

Фото: из архива Ксении Гончаровой

3. Помним о бережном отношении к природе «Своим гостям сразу говорю, — Ксения улыбается, — с гидом им жутко не повезло: с тропы не сойти, уток хлебом не покормить, на танцующих соснах не посидеть. Люди смеются. На самом деле большинство понимает, куда приехали. К сожалению, совершенно другая картина с самостоятельными туристами...» Но всем, кто ответственно и трепетно относится к сохранению окружающей среды, не желает нарушать её целостность, в экотуризме рады. Интерес проявляют люди абсолютно разного возраста и профессий. Особенно «заходит» детям лет семи-восьми, как отмечает гид — в раннем детстве все мы юные натуралисты. Историй таких за четыре года работы, конечно, скопилось немало. «Помню прекрасную семью бёрдвотчеров (наблюдателей за птицами — ред.), шестилетнего мальчика из Ростова-на-Дону — он знал всю терминологию, мы общались на равных!» Бывает и наоборот, поначалу люди настроены скептически: мол, «лес и лес, что там смотреть?» Но по ходу экскурсии втягиваются и благодарят, даже иногда признаются, что узнали больше, чем за школьный курс биологии.

