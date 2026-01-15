Калининградская область вошла в тройку регионов с самыми низкими ценами на отели в январе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская область вошла в топ-3 регионов с самыми низкими ценами на отели в январе. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий» в четверг, 15 января.

По данным аналитиков, в период с 13 по 31 января средняя стоимость номера в регионе составила 3 900 рублей за сутки. Это позволило Калининградской области занять третье место в рейтинге. Самыми бюджетными для гостиничного отдыха в январе стали Ленинградская область (3 200 руб./сутки) и Республика Татарстан (4 100 руб./сутки). Московская область (4 400 руб./сутки) и Краснодарский край (7 200 руб./сутки) также вошли в пятёрку с наиболее привлекательными ценами.

Исследование охватывает период после праздников и показывает выгодное время для путешествий по России. На фоне общероссийского анализа также выделяются лидеры по доступной аренде квартир и загородного жилья.

Топ-5 регионов по доступности посуточной аренды квартир:

Курганская область — 2 100 руб./сутки. Пензенская, Брянская, Кировская области, Алтайский край, Республика Коми — 2 300 руб./сутки.

Топ-5 регионов по доступности загородного жилья:

Республика Бурятия — 5 000 руб./сутки. Ставропольский край — 7 100 руб./сутки. Тверская область — 7 600 руб./сутки. Республика Башкортостан — 8 400 руб./сутки. Нижегородская область, Республика Карелия — 8 700 руб./сутки.

Сравнение с январём прошлого года показало, что в 17 регионах цены на гостиницы и квартиры снизились. Наиболее значительное падение отмечено в Амурской (-22%) и Курганской (-9%) областях. Стоимость аренды загородных объектов сократилась в шести субъектах, включая Краснодарский край (-20%) и Нижегородскую область (-13%).