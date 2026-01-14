Портреты Боливара, нищие индейцы и пиранья на удочку: калининградка рассказала о путешествии в Венесуэлу (фото)

Обострение ситуации вокруг Венесуэлы, где спецназ США арестовал президента Николаса Мадуро, привлёк внимание россиян к этой далёкой латиноамериканской стране. Калининградка Елена Прищеп однажды встречала там Новый год и рассказала «Клопс» о своих впечатлениях от Венесуэлы.
«Я встретила в Венесуэле 2012 год, — рассказала Елена. — Тогда ещё был жив президент Уго Чавес, и во всех городах были большие цветные граффити. Даже в центре столицы страны — Каракасе. На большинстве изображён Чавес. На других — Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы, борец за независимость Латинской Америки от Испании. В городах висели портреты героев войны за независимость».
Президентский дворец в центре Каракаса строго охранялся гвардией. Запрещалось фотографировать и само здание, и служивых.
«В городе было очень много блокпостов с мешками песка. Военные, вооружённые до зубов, проверяли машины, заходили в автобусы, контролировали передвижение людей», — вспоминает Елена.
Калининградка проехала через всю страну до границы с Бразилией: «Венесуэла богата, здесь добывают много нефти, а люди живут в страшной нищете. Вокруг Каракаса много фавел, ужасная нужда. Я видела, как люди стояли часами в многометровых очередях к банкомату. В Венесуэле почти не знали, что такое доллары, и не брали их».
Елена побывала на реке Ориноко. По её словам, индейцы речных племён живут на берегу, не строя дома.
«Просто под навесами из пальмовых листьев, спят в гамаках. Из имущества — котёл и сковородка. Дети одеты по минимуму: или голые, или в одних шортах. Везде жутко худые собаки с торчащими рёбрами, ходят тощие куры, ползают дети. Полная антисанитария. Индейцы продают туристам браслеты и бусы, сделанные собственными руками, соломенные тарелки, заколки. Подъезжают на лодках, посылают детей продавать. Иногда им просто дают деньги и не берут взамен сувениры. Гиды заранее предупреждают туристов, чтобы те привезли сладости и игрушки», — рассказала путешественница.
В провинциях Венесуэлы довольно опасно. Как отметила Елена, с наступлением темноты туристам запрещают выходить из охраняемых гостиниц.
«Я видела всю Южную и Центральную Америку. Везде очень опасно — и в Гватемале, и в Гондурасе, и в Бразилии», — отметила собеседница «Клопс».
Впрочем, шутит Елена, пережившим 90-е россиянам тревожиться было не о чем: «Однажды вечером шесть европейцев, «мужчин-гринго», издалека видно — туристов, решили сходить за сто метров от отеля за ромом. Позвали меня пойти с ними, охранять. А когда гид стала их ругать, они хором сказали: ну, мы же с Леной!».
Природа Венесуэлы оставила незабываемое впечатление. Елена Прищеп встречала восход солнца на реке Ориноко в каноэ с индейцами варао.
С борта малюсенького самолёта восхищалась самым высоким в мире водопадом Сан-Анхель — 980 метров.
По словам путешественницы, купальник не успевал за день высохнуть. За день можно было окунуться в струи четырёх водопадов.
Ночь в джунглях почти под открытым небом — незабываема. Всё время Елена в ужасе слушала звуки завывающей, стрекочущей, булькающей, трещащей чащи и не могла уснуть
Видела тукана, море попугаев, капибару, обезьян капуцинов, речных дельфинов, колибри, пеликанов. А ещё Елена ловила пиранью на удочку.
А ещё был роскошный отдых на острове Маргарита в Карибском море.
МИД России считает захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги спецназом США посягательством на суверенитет.