Портреты Боливара, нищие индейцы и пиранья на удочку: калининградка рассказала о путешествии в Венесуэлу (фото)

«Я встретила в Венесуэле 2012 год, — рассказала Елена. — Тогда ещё был жив президент Уго Чавес, и во всех городах были большие цветные граффити. Даже в центре столицы страны — Каракасе. На большинстве изображён Чавес. На других — Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы, борец за независимость Латинской Америки от Испании. В городах висели портреты героев войны за независимость».

«В городе было очень много блокпостов с мешками песка. Военные, вооружённые до зубов, проверяли машины, заходили в автобусы, контролировали передвижение людей», — вспоминает Елена.

Калининградка проехала через всю страну до границы с Бразилией: «Венесуэла богата, здесь добывают много нефти, а люди живут в страшной нищете. Вокруг Каракаса много фавел, ужасная нужда. Я видела, как люди стояли часами в многометровых очередях к банкомату. В Венесуэле почти не знали, что такое доллары, и не брали их».

Елена побывала на реке Ориноко. По её словам, индейцы речных племён живут на берегу, не строя дома.

«Просто под навесами из пальмовых листьев, спят в гамаках. Из имущества — котёл и сковородка. Дети одеты по минимуму: или голые, или в одних шортах. Везде жутко худые собаки с торчащими рёбрами, ходят тощие куры, ползают дети. Полная антисанитария. Индейцы продают туристам браслеты и бусы, сделанные собственными руками, соломенные тарелки, заколки. Подъезжают на лодках, посылают детей продавать. Иногда им просто дают деньги и не берут взамен сувениры. Гиды заранее предупреждают туристов, чтобы те привезли сладости и игрушки», — рассказала путешественница.