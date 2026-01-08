В России спрос на новогодний отдых за рубежом вырос на 48%

ВКонтакте

В России спрос на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%. Об этом в четверг, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

В топ-10 стран входят Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай. Отмечается, что рост спроса на зарубежные путешествия в 2026 году связан с более продолжительными праздниками, а также со значительным укреплением рубля.

«Например, средняя стоимость ночи в отелях Китая, Италии и Узбекистана снизилась на 14% в годовом выражении, в Турции - на 12%, в ОАЭ и Таиланде - на 10%», — говорится в публикации.