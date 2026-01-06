Ермак объяснил, зачем Калининградской области туристы

ВКонтакте

Чем больше туристов, тем больше в регионе оседает денег. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак объяснил, зачем нам приезжие.

По словам чиновника, туризм стал одной из ключевых отраслей, влияющих не только на бюджет, но и на экономику в целом.

«Сейчас приезд туристов отражается и на НДФЛ, и на туристическом налоге, и на прибыли наших предприятий. Нам туристы нужны, чтобы приносить дополнительные деньги», — сказал Ермак.

По его словам, на миллион жителей области приезжает более двух миллионов иногородних, и это формирует два дополнительных рынка: в ретейле, строительстве, транспорте, прокате машин, сфере общепита и других отраслях.

Министр подчеркнул, что туризм влияет не только напрямую: он катализирует рост зарплат, развитие бизнеса и поступления в бюджет.

«Это уже не просто системообразующая отрасль. Это ключевой драйвер роста. Отрасли, связанные с туристами, развиваются быстрее, сотрудники получают больше, и регион получает больше налогов. Мы все от этого выигрываем», — отметил Ермак.