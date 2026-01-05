«Вот с этой цифрой и входим в 2026 год»: Ермак сообщил, сколько в Калининградской области классифицированных гостиничных номеров

ВКонтакте

В Калининградской области на конец 2025 года более девяти тысяч номера классифицировано для туристического размещения. Об этом «Клопс» рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Если буквально два года назад мы оперировали цифрами в 8 700, то сейчас уже 9 463. Вот с этой цифрой и входим в 2026 год — год 80-летия Калининградской области», — отметил Ермак.

По словам чиновника, регион одним из первых в России выполнил федеральное требование по обязательной классификации объектов размещения к 1 сентября текущего года. Министр отметил, что Калининградская область получила высокую оценку на федеральном уровне.

Что с хостелами, глемпингами и гостевыми домами?

Отдельно Ермак отметил, что ряд современных форм размещения — кемпинги, глемпинги, частично гостевые дома — ещё не попали в общую классификацию, хотя и обеспечивают достойный уровень сервиса.

«Мы вошли в федеральный эксперимент по классификации гостевых домов. Нас очень просили включиться — и мы включились. Идём неплохо. В процентном соотношении мы впереди многих регионов», — сказал министр.

Он подчеркнул, что главное в этой работе — не просто получить статус, а удержать его, соответствовать требованиям и стандартам. Сейчас многие объекты проходят самоклассификацию, и именно от добросовестности владельцев зависит качество будущего сервиса.