Ермак рассказал, сколько заработали города Калининградской области на туристическом налоге

Министр напомнил эмоциональные заявления, звучавшие, когда новый платёж только планировался. «Говорили, мол, «Как же так, туристический налог! Вот негодяи», — процитировал он недовольных. — Но смотрите сами — Калининград получил 61 миллион рублей. При бюджете города в 18 миллиардов это вроде немного, но для благоустройства, особенно в зонах, где бывает много гостей, это ощутимая сумма».

С введением туристического налога города и районы Калининградской области начали получать дополнительные доходы от путешественников. По данным министра по культуре и туризму Андрея Ермака, общая сумма поступлений в 2025 году составила 160,6 млн рублей.

«Некоторые спрашивают: зачем Калининграду эти 61 миллион? — продолжает Ермак. — А вот табличку на «зубрах», которую вчера сломали, уже сегодня вернули — быстро, оперативно. Это и есть результат», — подчеркнул министр.

Как это работает:

Туристический налог был введён в 2025 году в 19 из 22 муниципалитетов региона. Ставка в этом году составляла 1%, но с 2026 года она вырастет до 2% по решению местных властей.

«Муниципалитеты начинают зарабатывать и, соответственно, заинтересованы в развитии туринфраструктуры. Это стимулирует создание новых отелей, глемпингов и других мест размещения», — добавил Ермак.

Ранее «Клопс» писал, что Калининградская область рассчитывает на рост турпотока в 2026 году на 5–7%. Ключевым ограничением пока остается пропускная способность аэропорта.