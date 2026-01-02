Море, лес и берег бурной реки: где пройти 10 тысяч шагов на новогодних каникулах

ВКонтакте

Ссылка В начале года нас ждут длинные зимние каникулы. Мы предлагаем оторваться от мобильников и салатов и отправиться гулять по области, разведать лесные тропки, выйти к морю и заливу. «Клопс» подобрал пять маршрутов на 10 тысяч шагов: именно столько советуют проходить в день, чтобы быть в форме. 1. Светлогорск и окрестности

Расстояние: 8 километров Чем интересен. Маршрут пролегает по лесу. Холмистая местность, мелкие речушки и высокие ели — отличный фон для новогодних фотографий. К морю выйдете в районе посёлка Отрадное и полюбуетесь побережьем Светлогорска издали.

Маршрут. Доехав до Светлогорска-1, отправляйтесь в лес, который находится у озера Тихое. Погуляв среди высоких сосен и елей, спускайтесь на набережную. Не пропустите вековую липу. Дереву больше 450 лет, ему присвоен статус «Памятник живой природы». По пути в Светлогорск вы преодолеете крутой подъём. Прогулявшись по центру города, отправляйтесь в Отрадное. Рядом с домом-музеем Германа Брахерта есть оборудованный спуск к морю. Побережье в районе Светлогорска — единственное место Балтийского взморья, где перемешались эпохи существования земли. Здесь видны песок и глина древних морей, осадочные породы рек и озёр, остатки реликтовых деревьев. Подышав целебным воздухом, возвращайтесь в посёлок, с автобусной остановки можно уехать в Калининград.

2. Залив и Ладушкинский лес

Расстояние: 8-10 километров. Чем интересен. Небанальный и несложный маршрут. Лес смешанный хвойно-широколиственный, перемежаются вырубки и ельники, есть место, где можно спуститься к заливу. Обувь выбирайте подходящую для сырого леса.



Маршрут. Проехать на 117 автобусе Калининград — Мамоново (Краснофлотское) до Ульяновки, выйти на остановке и углубиться в лес в сторону залива, ходить по тропам и дорогам. Вернуться туда, откуда стартовали, перейти дорогу и уехать с остановки на противоположной стороне. Автобусы ходят каждые полчаса.

3. Поход к реке Корневка

Фото: Дмитрий

Расстояние: 5-8 километров Чем интересен. Высокие склоны, с которых хорошо видны извивы живописной реки. Хороший широколиственный лес, есть также лиственницы и хвойные деревья.

Маршрут. На 133 автобусе Калининград — Пограничный через Медовое доехать до остановочного пункта «Поворот на Высокое», это сразу за посёлком Медовый. Погуляйте вдоль реки Корневка, река эта полноводная и резвая, так что переходить вброд — опасно для жизни. Отъезд из той же точки, откуда отправлялись на прогулку. Имейте в виду, что транспорт ходит раз в два часа. Расписание лучше уточнить на Автовокзале.

4. Поход в Головенский лес

Фото: Дмитрий



Расстояние: 7-12 километров. Чем интересен. Прогуляться вдоль полей по грунтовке особенно здорово, когда выпало немного снега или стоит морозец. В лесу будет поляна с беседкой.

Маршрут. Приехать на автобусе на Полесск (ходит сразу несколько рейсов) в посёлок Славянское, оттуда идти к Головенскому лесу через Майское до Демидова. Зайти в лес по брусчатке (резкий поворот в сторону), остановиться на краю леса, вернуться по грунтовке.

5. Достопримечательности Балтийской косы

Фото: архив «Клопс»

Расстояние: 10 км Чем интересен. Балтийская коса, как и Куршская, уникальна своими ландшафтами. Здесь есть дюны, прекрасные пляжи и ряд достопримечательностей.



Маршрут. Переправиться на пароме из Балтийска, который ходит каждые два часа. Начать можно с осмотра ангаров аэродрома Нойтиф, выйти на старую «взлётку», затем пройти вдоль моря, увидеть остатки немецких зенитных батарей и выйти к Западному форту. Напоследок не забудьте посетить парково-музейный комплекс «Старый Люнет».