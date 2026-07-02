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Летний обед за считаные минуты: как приготовить лёгкую пасту, где вместо тяжёлого соуса лишь овощи и лимонная цедра

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Летний обед за считаные минуты: как приготовить лёгкую пасту, где вместо тяжёлого соуса лишь овощи и лимонная цедра - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В знойный солнечный день хочется лёгкой и низкокалорийной еды, которая не нагружает желудок и радует глаз. Рецептом одного из таких блюд с «Клопс» поделились читатели. В нём сочетаются тонкая паста аль-денте, тягучий сыр, сладкие помидоры, нежный кабачок, кислинка сока лимона и аромат его цедры. Рассказываем, как сделать из всего этого незабываемый обед. 

Ингредиенты 

  • молодой кабачок или цукини — 1 шт;
  • тонкая паста — 200 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лимон — 1 шт;
  • помидоры черри — 6–8 шт;
  • пармезан — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Кабачки с помощью овощечистки нарезать тонкими длинными полосками. Обжарить на среднем огне 2–3 минуты до мягкости. Если у овоща грубая кожица, её лучше предварительно снять.

В небольшой миске смешать сок половины лимона, оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Туда же натереть цедру всего цитруса. 

Пасту отварить до состояния аль-денте, когда снаружи она становится мягкой, а в центре упругой. Смешать макароны с кабачками и полить лимонным соусом. Готовое блюдо посыпать тёртым пармезаном и украсить половинками помидоров черри. 

Паста отлично сочетается не только с кабачками и цитрусовыми, но и с креветками и сливочным соусом

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