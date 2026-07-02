Летний обед за считаные минуты: как приготовить лёгкую пасту, где вместо тяжёлого соуса лишь овощи и лимонная цедра

Ингредиенты

молодой кабачок или цукини — 1 шт;

тонкая паста — 200 г;

оливковое масло — 1 ст. л;

чеснок — 2 зубчика;

лимон — 1 шт;

помидоры черри — 6–8 шт;

пармезан — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки с помощью овощечистки нарезать тонкими длинными полосками. Обжарить на среднем огне 2–3 минуты до мягкости. Если у овоща грубая кожица, её лучше предварительно снять.

В небольшой миске смешать сок половины лимона, оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Туда же натереть цедру всего цитруса.

Пасту отварить до состояния аль-денте, когда снаружи она становится мягкой, а в центре упругой. Смешать макароны с кабачками и полить лимонным соусом. Готовое блюдо посыпать тёртым пармезаном и украсить половинками помидоров черри.