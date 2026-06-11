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Хрустим с пользой: раскрываем рецепт одного из самых вкусных диетических салатов с огурцом и творогом

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Хрустим с пользой: раскрываем рецепт одного из самых вкусных диетических салатов с огурцом и творогом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Одно из самых необычных и при этом выигрышных сочетаний в кулинарии — огурец с творогом. Молочный продукт, который чаще всего едят сладким на завтрак, отлично дополняет хрустящий овощ и листы зелени. Если добавить их пикантной заправкой, получится превосходный диетический салат, который захочется повторять каждый день. Простой рецепт полезного и вкусного блюда узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • свежие огурцы — 3 шт;
  • творог — 200 г;
  • листья салата — 1 пучок;
  • сметана 15% или греческий йогурт — 2 ст. л;
  • зернистая горчица — 1/3 ч. л;
  • свежая зелень (укроп, петрушка) — пара веточек. 

Приготовление

Огурцы вымыть и нарезать кружочками. Добавить мягкий или зернистый творог, слегка размять его вилкой. Заправить сметаной или йогуртом с горчицей, тщательно перемешать. Руками нарвать листья салата и присыпать всё свежей зеленью. 

По желанию можно добавить измельчённый чеснок. Готовый салат убрать в холодильник на 10–15 минут, чтобы он настоялся. 

Салат с огурцом и творогом может быть как самостоятельной закуской, так и гарниром, например, к «ёжикам» с томатным соусом или мясу по-французски с сыром и помидорами

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