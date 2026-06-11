Хрустим с пользой: раскрываем рецепт одного из самых вкусных диетических салатов с огурцом и творогом

Ингредиенты

свежие огурцы — 3 шт;

творог — 200 г;

листья салата — 1 пучок;

сметана 15% или греческий йогурт — 2 ст. л;

зернистая горчица — 1/3 ч. л;

свежая зелень (укроп, петрушка) — пара веточек.

Приготовление

Огурцы вымыть и нарезать кружочками. Добавить мягкий или зернистый творог, слегка размять его вилкой. Заправить сметаной или йогуртом с горчицей, тщательно перемешать. Руками нарвать листья салата и присыпать всё свежей зеленью.

По желанию можно добавить измельчённый чеснок. Готовый салат убрать в холодильник на 10–15 минут, чтобы он настоялся.