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Подойдёт на завтрак, полдник и к чаю: делимся простым рецептом пышных оладий на кефире

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Подойдёт на завтрак, полдник и к чаю: делимся простым рецептом пышных оладий на кефире - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Оладьи — одна из самых популярных сладостей в русской кухне. Кружочки жареного теста принято есть на завтрак или в качестве десерта к чаю и кофе. Однако их надо правильно приготовить, иначе есть риск переборщить с маслом и превратить тесто в жирную губку. Какие тонкости надо соблюсти, чтобы сделать идеальные оладьи, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • кефир — 500 мл;
  • яйцо — 1 шт;
  • сахар — 1,5 ст. л;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • сода — 0,5 ч. л;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление 

Кефир нагреть в микроволновке, но не киптятить его. Добавить соль и сахар с яйцами. В три шага просеять муку и замешать густое тесто. 

Разогреть масло и обжарить на нём оладьи до появления золотистой хрустящей корочки. Готовое блюдо выложить на бумажные полотенца, которые впитают лишний жир. 

Помимо оладий на завтрак часто готовят тосты с яйцом. Как приготовить их так, чтобы желток растекался золотой рекой, а хлеб оставался хрустящим, узнал «Клопс»

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