Подойдёт на завтрак, полдник и к чаю: делимся простым рецептом пышных оладий на кефире

Оладьи — одна из самых популярных сладостей в русской кухне. Кружочки жареного теста принято есть на завтрак или в качестве десерта к чаю и кофе. Однако их надо правильно приготовить, иначе есть риск переборщить с маслом и превратить тесто в жирную губку. Какие тонкости надо соблюсти, чтобы сделать идеальные оладьи, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- кефир — 500 мл;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 1,5 ст. л;
- соль — 0,5 ч. л;
- сода — 0,5 ч. л;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление
Кефир нагреть в микроволновке, но не киптятить его. Добавить соль и сахар с яйцами. В три шага просеять муку и замешать густое тесто.
Разогреть масло и обжарить на нём оладьи до появления золотистой хрустящей корочки. Готовое блюдо выложить на бумажные полотенца, которые впитают лишний жир.
Помимо оладий на завтрак часто готовят тосты с яйцом. Как приготовить их так, чтобы желток растекался золотой рекой, а хлеб оставался хрустящим, узнал «Клопс».