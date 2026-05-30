Подойдёт на завтрак, полдник и к чаю: делимся простым рецептом пышных оладий на кефире

Ингредиенты

кефир — 500 мл;

яйцо — 1 шт;

сахар — 1,5 ст. л;

соль — 0,5 ч. л;

сода — 0,5 ч. л;

растительное масло — для жарки.

Приготовление

Кефир нагреть в микроволновке, но не киптятить его. Добавить соль и сахар с яйцами. В три шага просеять муку и замешать густое тесто.

Разогреть масло и обжарить на нём оладьи до появления золотистой хрустящей корочки. Готовое блюдо выложить на бумажные полотенца, которые впитают лишний жир.