11:57

Всмятку, вкрутую и без серого налёта: рассказываем, как правильно варить куриные яйца

  1. Рецепты
Автор:
Всмятку, вкрутую и без серого налёта: рассказываем, как правильно варить куриные яйца - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить куриное яйцо. Однако не все знают, как сделать это правильно, чтобы скорлупа легко чистилась, желток приобрёл необходимую консистенцию и не покрылся серым налётом. Несколькими секретами идеальной варки яиц с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Перед тем как опускать яйца в кипяток, лучше достать их из холодильника за 15–20 минут, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. В качестве альтернативы можно залить их холодной водой и поставить на огонь, чтобы прогрев был постепенным. В противном случае от резкого перепада температуры скорлупа может треснуть. 

Избежать трещин можно и с помощью другой хитрости — добавить в воду чайную ложку соли. Чтобы яйца легче чистились, нужно из кипятка положить их в холодную воду, лучше с кубиками льда. Это же избавит желток от появления серо-зелёного налёта. 

Степени готовности варёных яиц 

Всмятку (жидкий желток и почти твёрдый белок) — 3 минуты;  

В мешочек (твёрдый белок и жидкий в середине желток) — 5–6 минут, если положить яйца в кипящую воду, или около 4 минут, если начинать с холодной;

Вкрутую (твёрдые белок и желток) — 8–10 минут после закипания. 

Правильно сваренные и очищенные яйца можно использовать в сытных и лёгких блюдах, например, в салате с селёдкой, красным луком и молодым картофелем

5 344
Кулинария