В Черняховске двое мужчин встретили утро в кафе и превратили его в свинарник после просьбы идти домой (видео)

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В Черняховске двое мужчин отказались покидать закрывающееся кафе и напали на его сотрудников. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале во вторник, 21 июля.

Инцидент произошёл 2 марта прошлого года в заведении на улице Ленина. Около 6:00 бармен и охранник попросили посетителей разойтись и столкнулись с нестандартной реакцией. Мужчины спихнули с витрины коробки, принялись выкрикивать угрозы, а затем бросили в работников стеклянную бутылку, контейнер с товарами и несколько попавших под руку предметов. Пострадавшие получили травмы.

Нападавших признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). 41-летнего мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, 33-летнего — к 3 годам колонии общего режима.