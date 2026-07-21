«Мама, я думал, что умру»: под Калининградом приезжий сломал нос 10-летнему мальчику, он трижды лежал в больнице

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В Калининградской области 10-летнего мальчика избили возле магазина в одном из посёлков региона. Ребёнку сломали нос, он несколько раз лежал в больнице, со школьником работал психолог. Мама мальчика рассказала «Клопс» о случившемся.

В октябре 2025 года Надежда проходила лечение в стационаре — у женщины рак кожи. Сын Денис (имя изменено) находился у бабушки и дедушки, которые живут в том же посёлке. Здесь все друг друга знают, дети всегда гуляли без опаски.

Бил по лицу и душил

Пятого октября сын шёл к другу мимо местного магазина. На записи с камеры, как утверждает женщина, видно, что ребёнок катит велосипед и проходит мимо мужчины — тот стоит у входа в торговую точку с бутылкой.

«Как позднее рассказал Денис, дядя сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребёнок ответил: «Да, красивый» — и пошёл дальше. Возле магазина и правда много котов, потому что их все подкармливают», — объясняет мать.

За магазином мальчика ждал друг. Мужчина направился следом. Там, где нет камер, он сначала ударил приятеля Дениса. Тот испугался и отбежал.

Потом подошёл к моему ребёнку и начал кулаком наносить удары по лицу», — рассказала Надежда.

Как рассказал маме Денис, после мужчина схватил его и стал душить, сделав локтевой захват головы. Мимо проезжали машины, люди всё видели.

«Ребёнок от боли и страха кричал: «Помогите!» Никто не остановился. Денису не хватало воздуха, он перестал дышать и кричать. Тогда мужчина разжал руку. Сын набрал воздуха, потом пополз от него, встал на ноги и побежал».

Стояла рядом и не пыталась остановить

По словам мальчика и продавца магазина, с мужчиной была девушка. Пара покупала алкоголь. Когда её приятель бил мальчика, девица не вмешалась.

«Она стояла рядом и даже не пыталась остановить», — сказала мать ребёнка.