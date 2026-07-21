«Мама, я думал, что умру»: под Калининградом приезжий сломал нос 10-летнему мальчику, он трижды лежал в больнице

В Калининградской области 10-летнего мальчика избили возле магазина в одном из посёлков региона. Ребёнку сломали нос, он несколько раз лежал в больнице, со школьником работал психолог. Мама мальчика рассказала «Клопс» о случившемся.
В октябре 2025 года Надежда проходила лечение в стационаре — у женщины рак кожи. Сын Денис (имя изменено) находился у бабушки и дедушки, которые живут в том же посёлке. Здесь все друг друга знают, дети всегда гуляли без опаски.
Бил по лицу и душил
Пятого октября сын шёл к другу мимо местного магазина. На записи с камеры, как утверждает женщина, видно, что ребёнок катит велосипед и проходит мимо мужчины — тот стоит у входа в торговую точку с бутылкой.
«Как позднее рассказал Денис, дядя сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребёнок ответил: «Да, красивый» — и пошёл дальше. Возле магазина и правда много котов, потому что их все подкармливают», — объясняет мать.
За магазином мальчика ждал друг. Мужчина направился следом. Там, где нет камер, он сначала ударил приятеля Дениса. Тот испугался и отбежал.
Потом подошёл к моему ребёнку и начал кулаком наносить удары по лицу», — рассказала Надежда.
Как рассказал маме Денис, после мужчина схватил его и стал душить, сделав локтевой захват головы. Мимо проезжали машины, люди всё видели.
«Ребёнок от боли и страха кричал: «Помогите!» Никто не остановился. Денису не хватало воздуха, он перестал дышать и кричать. Тогда мужчина разжал руку. Сын набрал воздуха, потом пополз от него, встал на ноги и побежал».
Стояла рядом и не пыталась остановить
По словам мальчика и продавца магазина, с мужчиной была девушка. Пара покупала алкоголь. Когда её приятель бил мальчика, девица не вмешалась.
«Она стояла рядом и даже не пыталась остановить», — сказала мать ребёнка.
Сама Надежда узнала о случившемся от знакомой продавщицы местного магазина. Почти сразу после случившегося она позвонила маме и спросила, как сын, жив ли он, здоров.
«Я говорю: в смысле?
Она отвечает: за магазином избили твоего ребёнка, у него лицо всё в крови», — вспоминает собеседница «Клопс».
Из разговора с продавцом Надежда поняла, что мужчина был в военной форме. Узнав о случившемся, она сразу ушла из больницы и помчалась в посёлок.
«Я думал, что умру»
Дойти до дома избитый Денис не смог. Он направился к своему другу, который живёт около магазина. Отец друга помог Денису остановить кровь, которая лилась из носа ручьём. Там Надежда и нашла сына. Она сразу вызвала скорую помощь и полицию.
«Поначалу сын сказал мне: «Мамочка, всё хорошо, не переживай». А у самого был шок», — рассказала женщина.
Приехала полиция. Скорая помчала ребёнка в больницу. По дороге у мальчика вновь открылось кровотечение, медики сделали укол.
«Я пообщалась с сотрудниками полиции и следом поехала в ДОБ.
Денису диагностировали закрытый перелом костей носа.
Его госпитализировали. На следующий день стали проявляться синяки на лице и сильнейший отёк. Ребёнка выписали примерно через две недели под дальнейшее наблюдение врачей», — рассказывает женщина.
Не прошло и двух недель после выписки, как мальчик снова оказался на больничной койке. У Дениса открылось сильное кровотечение носом и горлом.
«Как врачи говорят, со временем всё заживёт, но после этого случая мы три раза попадали в больницу с кровотечением», — рассказала мать мальчика.
Ребёнку понадобилась помощь психолога. «Мама, я думал, что я умру», — передаёт женщина слова сына.
Приехал смотреть достопримечательности
Надежда считает, что поначалу полицейские недостаточно быстро установили личность человека, напавшего на её сына. После обращения в отдел собственной безопасности ситуация изменилась: «Оказалось, что он приехал из другого региона к девушке, с которой познакомился по интернету.
В тот день они ездили в наш посёлок смотреть достопримечательности».
Возбуждено уголовное дело. В УМВД по Калининградской области редакции сообщили, что материалы передали в военно-следственный комитет. Подозреваемого и его подругу допросили. Он пояснил, что якобы дети над ним смеялись, и уверяет, будто не бил Дениса по лицу, а лишь применил захват. Мол, травму носа мальчик получил где-то в другом месте.
Из разговора со следователем Надежда поняла, что мужчина должен был вернуться к месту службы после отпуска, но сейчас его не могут найти. В УМВД по Калининградской подтвердили, что напавший на мальчика мужчина находится в розыске.
Редакция обратилась за комментариями в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту. В ведомстве не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что отвечающий за работу со СМИ сотрудник находится в отпуске.